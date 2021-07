Brambory na kompost? Odborník vysvětlil, proč to nikdy nedělat

Máte na zahrádce kompost, ale stále si nejste jistí, co do nej patří a co mu prospívá? Nehodí se do něj totiž všechno a má to své důvody. Jestliže vám zůstaly nedojedené vařené brambory, tak ty do kompostu určitě nedávejte. Mohli byste přilákat záškodníky, kterých není lehké se zbavit.

Kompost proměňuje rostlinný odpad v cennou a optimální výživnou půdu, kterou můžete využít nejen k pokojovým květinám, ale v zahradě pro stromy a do všech záhonů. Jenže kompost si můžete i zničit, když do něj vyhodíte nevhodný odpad. A kromě toho hrozí, že se vám v něm usídlí krysy.

Mít kompost se vyplatí

Kompost patří mezi neodmyslitelné součásti každé zahrady. Jedná se vlastně o takovou malou domácí skládku organického odpadu. Zároveň je kompost místem přípravy přírodního hnojiva, které podstatně přispěje ke zvýšení úrody na vaší zahradě. Tlející hromada biologického odpadu je totiž zárodkem vzniku nového života. V místě kompostu se vše staré, odumřelé a nepotřebné mění ve hmotu, která umožňuje růst zas něčemu dalšímu a novému. Takový přirozený koloběh života a přírody.

Obecně platí, že do kompostu patří nejrůznější rostlinné zbytky ze zahrady jako třeba čerstvě posekaná tráva, nepotřebné ostříhané větve živého plotu, spadané listí. Zdroj: shutterstock.com

Co udělá kompostu dobře

Obecně platí, že do kompostu patří nejrůznější rostlinné zbytky ze zahrady jako třeba čerstvě posekaná tráva, nepotřebné ostříhané větve živého plotu, spadané listí, seno či vychladlý dřevěný popel. Nemusíte se bát ani vhodného kuchyňského odpadu. V případě, že tam dáte ten správný, humus v kompostu vám nezničí. Naopak ten udělá skvělou službu. Takže bez obav dopujte váš kompost vylouhovaným čajem, podrcenými skořápkami od vajec, odřezky od zeleniny a ovoce, zbylou kávovou sedlinou, papírovými kapesníky, podrcenými ořechovými skořápkami, odpadem z odšťavňovače či prošlým kořením. Pracovali jste se dřevem a zbyly vám piliny či hobliny? Tak ty se do kompostu také skvěle hodí!

Co do kompostu v žádném případě nedávat

Pokud si nechcete zničit drahocenný kompost, vyvarujte se tohoto odpadu:

plasty, sklo, kovy či kameny

chemicky ošetřené materiály (barvy, laky)

sáčky z vysavače či jejich obsah

zbytky látek

kosti, odřezky masa a kůže (v kompostu není tak vysoká teplota, aby zničila původce chorob)

stolní oleje a tuky

popel z uhlí a z cigaret

exkrementy všežravých zvířat (od býložravých můžete – ten je naopak vhodný)

Nikdy nedávejte do kompostu: vařené škroby, konkrétně brambory, rýži a těstoviny a staré pečivo. Zdroj: shutterstock.com

Pozor na krysy, myši a potkany

Hodně lidí běžně vyhazuje na kompost zbytky jídla. I když se na první pohled zdá, že třeba rizoto od oběda je vlastně biologický materiál, má to jeden háček. Na zbytky jídla totiž nevědomky můžete přilákat hlodavce.

V případě, že nechcete, aby se ve vašem kompostu tato havěť zabydlela, nikdy nedávejte do kompostu:

vařené škroby, konkrétně brambory, rýži a těstoviny a staré pečivo

Monty Don, spisovatel a populární moderátor série pořadů britské BBC Gardeners' World (Zahradníkův svět) Zdroj: shutterstock.com



„Nepřidávejte brambory do kompostu“, řekl Monty Don, spisovatel a populární moderátor série pořadů britské BBC Gardeners' World (Zahradníkův svět). Ve svém videu na toto téma vysvětlil, že nedojedené potraviny se sice v kompostu rozloží, ale velmi pomalu a vy možná budete ještě ke všemu nuceni bojovat se zmíněnými hlodavci (Zdroj: www.express.co.uk)

Uvedl, jak by se dalo útoku těchto hlodavců zabránit a kompost tak pomocí vhodně umístěného pletiva ochránit.

Kompost si můžete i zničit, když do něj vyhodíte nevhodný odpad. A hrozí, že se vám v něm usídlí krysy. Zdroj: shutterstock.com

Prevence nade vše

Postavte kompost na betonový podstavec a zajistěte ho pletivem. Rozhodně je lepší mít od takových vetřelců klid a vyvarovat se zbylého jídla obsahující škroby na kompostu.