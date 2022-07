Proč naše babičky před sklizní brambor seřezávaly vršky nati

Čekáte na úrodu brambor a rádi byste ji měli větší než obvykle? Stačí jednoduchý trik. Stačí osekat před sklizní vršky bramborové nati. Myslete však na to, že to musíte udělat v ten správný čas, jinak bude vaše snaha k ničemu.

Pěstujete na zahrádce brambory a byli byste rádi, aby byla vaše úroda velká? Pak stačí udělat jednoduchou věc, kterou je seřezávání vršků nati. Poradíme vám, kdy je na to ten správný čas.

Chcete velké, pěkné a zdravé vlastní brambory? Chcete také, aby měly spoustu prospěšných látek? Ne vždy stačí je běžně pěstovat, jak jste zvyklí. Už naše babičky věděly, co dělat, aby byla jejich políčka bohatá a krásná na pohled.

Seřízněte vršek nati brambor dřív, než zežloutne

Seřízněte bramborám vršek nati, ale nečekejte, až zežloutne, udělejte to dříve, těsně před sklizní. Brambory tak uvedete do stresu a ony se budou snažit zachovat rod, tudíž začnou všechnu energii soustřeďovat do hlíz. K sestřihnutí vám bude stačit ostrý srp nebo nůžky.

Jak na bohatou sklizeň brambor Zdroj: Shutterstock

Veškerá nať musí být sestříhnutá na deset až patnáct centimetrů. Brambory pak zvětší své hlízy pod zemí a připraví se na náročný následující rok. Zvýší se tím i množství škrobu a antioxidantů v hlízách. Především pak karotenoidů a flavonoidů.

Řezání si rozdělte do dvou fází. Dva nebo tři týdny před sklizní ořežte listy poprvé. Zbydou vám jen natě, ty by tam ale také neměli být. Tudíž je nutné odstranit i je. To udělejte týden před sklizní. Půjde to snadno, nemějte strach. Poté můžete začít se sklizní.

Nikdy nesušte napadenou nať brambory

Nať z brambor, pokud není napadená škůdci nebo chorobou, lze nasušit a můžete ji používat jako mulč či hnojivo pro různé rostliny na zahradě. Nať brambor totiž obsahuje mnoho cenných látek, které prospívají zdraví. Nemocnou nať ale spalte, ta nepatří ani na kompost. Její patogeny by totiž mohly infikovat celou zahradu.

Nemocnou nať brambor spalte, ta nepatří ani na kompost. Zdroj: Shutterstock

Také myslete na to, že tmavě zelená a bohatá nať při pěstování brambor není zrovna ideální. Přehnojování rostlin může totiž odradit růst hlíz pod zemí. Výrazné olistění a vysoká nať brambor totiž spotřebovává energii rostlin a vede k nízké sklizni.

