Zkušená zahradnice radí, jak pěstovat brambory. Má osvědčený způsob, zkuste ho

Plánujete letos zasadit i pár brambor a je to váš první pokus? Vrhněte se do problému rovnýma nohama, jistě neprohloupíte. Bramborám se u nás daří, na vašem záhonu tomu jistě nebude jinak. Jaký je nejlepší způsob pěstování brambor podle zkušené zahradnice?

Mít vlastní chutné brambůrky

Máte nový pozemek nebo kousek zahrady a chystáte se na své úplně první pěstování brambor? Proč ne. Brambory jsou zrovna takovou plodinou, která ač obyčejná, udělá vám velikou radost. Daří se jí v našich podmínkách výborně a roste skoro sama. Jen na škůdce si budete muset dát pozor. Vlastní brambory se vždycky hodí, vykopete si jen tolik, kolik budete potřebovat, a nakonec sklidíte něco málo do zásoby.

Podívejte se, jak můžete na malém políčku či záhonu vypěstovat brambory pro vaši rodinu. V Zahradě pro radost vám poradí, a hlavně ukáže jak na to Anabellka, která se svým mužem vyzkoušela už řadu metod, jak pěstovat brambory pro vlastní potřebu:

Klíčení brambor a sadba

Klíčením se začíná už koncem února či v březnu, kdy se nechají brambory na světle v teplotách mezi 10 až 18 °C. Klíčky by měly být jen krátké a pokud jsou z několika stran, pak můžete bramboru rozkrojit napůl s tím, že na každé straně zůstaneme alespoň jeden pěkný zdravý klíček.

Jestli jste si vzpomněli, že chcete vlastní brambory, ale naklíčené hlízy nemáte, pak se můžete obrátit na internetové nebo kamenné obchody s osivy a sadbou. Nabídnou vám několik variant brambor, což může být velmi příjemné a vhodné k prvním počinům na vašem vlastním záhonu. Budete mít možnost vyzkoušet si několik druhů brambor, než se specializujete na konkrétní odrůdy. Z příští sklizně si pak můžete nechat několik brambor pro následující sezonu.

Dobou vhodnou k sadbě, je typicky duben či květen podle počasí. Důležité je, aby již teplota neklesala pod nulu. Se sadbou můžete také počkat, ale o to později budete brambory sklízet.

Rostliny brzy vyraší a zanedlouho budete mít záhon plný zeleně. Zdroj: Shutterstock

Příprava záhonu na sadbu brambor

Brambory jsou na výživu náročné plodiny a potřebují proto připravený, dobře prohnojený, zrytý a odplevelený záhon s dostatečným osluněním. K výsadbě je nutné mít již naklíčené brambory, které je možné také půlit, díky čemuž zdvojnásobíte počet budoucích rostlin.

Do zrytého záhonu naznačte mělké řádky ve vzdálenostech okolo 70 cm. Hlízy se ukládají do řádku ve vzdálenosti okolo 30 cm, ve videopříspěvku mluví autorka o zhruba jedné stopě, což odpovídá. Do řádku se kladou brambory klíčkem nahoru.

Zahrnuté brambory také vydatně mulčutje slámou. Tento způsob je vhodný z mnoha důvodů. Dobře drží vláhu a vytváří vhodné mikroklima, zabraňuje plevelům a odlehčuje také zeminu, se kterou se v budoucnu lépe pracuje.