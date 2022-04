Čím blbější sedlák, tím větší brambory: Pro obří sklizeň zasaďte hlízy do trávy

Slyšeli jste už úsloví „Čím blbější sedlák, tím větší brambory"? Něco na tom nejspíš bude. Namísto sofistikovaných hnojiv vyzkoušejte brambory vysadit do obyčejné trávy. Tento způsob se rozhodně vyplatí. A možná budete překvapeni tím, jak je to snadné, jednoduché a přínosné.

Proč vlastně pěstovat brambory v trávě? V první řadě můžete využít pokosenou trávu ze zahrady, které bývá na každé zahradě pořádná hromada. V druhé řadě je to snazší než klasická metoda pěstování a v poslední řadě takto můžete odradit i hryzce, kteří patří mezi nejčastější bramborové škůdce.

Dobrá příprava

Na pěstování brambor v trávě se musíte nachystat už sezónu předem, nyní, když začíná jarní sezóna, je čas brambory vysázet. Pokud jste tuto metodu už znali, jistě jste se pečlivě připravili. Pokud o ní slyšíte poprvé, máte ideální čas se začít připravovat na další rok. Ať už patříte mezi první nebo druhou skupinu, v našem postupu si vyberete rady potřebné právě po vás.

Na výsadbu se musíte připravit nashromážděním velkého množství posekané trávy. Zdroj: Profimedia

Vysoká vrstva

Čím větší zahradu na sečení trávy máte, tím více materiálu budete mít pro budoucí bramborové políčko či záhon. Každou nádobu ze sekačky plnou trávy, ale i spadaného listí, rovnoměrně vrstvěte do řádků, kde se brambory pěstují. Můžete ji promíchat s pískem i případnými krtinci. Důležité je mít co nejvíce tohoto organického materiálu, ideální je, když před začátkem zimy, kdy už není možné sekat, budete mít zhruba metr vysokou vrstvu. V řádcích nechte tento kompostový materiál přes zimu.

O bramborové políčko se nemusíte téměř starat. Zdroj: Profimedia

Výsadba brambor

Jakmile přijde dlouho očekávané jaro se stabilními vyššími teplotami (v nadmořské výšce nad 760 m až po 25. květnu), vezměte si hrábě a řádky rozhrňte tak, aby v nich bez potíží vyrostly dvě rostliny vedle sebe. Řádek by měl být zhruba metr široký, aby v něm mohly být dvě brázdy. Bramboru sázejte tak, že rozhrnete uleželou trávu, hlízu vložíte do hloubky asi 10 cm a zahrnete. Zhruba po 100 až 140 dnech brambory vyrostou a můžete sklízet.

Čerstvě posekanou trávu přihrnujte k řádkům. Zdroj: Profimedia

Pozor na přehřátí

Kam s čerstvě pokosenou trávou, zatímco čekáte než brambory vyrostou? Průběžně ji vrstvěte k úpatí řádků, tráva se bude zapařovat a zahřívat zeminu, čímž vytvoříte ideální teplotu k růstu. Toto teplo také odradí hryzce, který doslova nesnáší vysoké teploty. Ovšem dejte pozor, příliš vysoké teploty by mohly poškodit bramborové hlízy, poznáte to tak, že se rostlina začne naklánět do strany. Pomoc je jednoduchá, přimíchejte do rostlinného materiálu hlínu, která jej ochladí. Výhodou takto pěstovaných brambor je, že je nemusíte v průběhu růstu vůbec okopávat ani plít.

Zdroje: www.receptyprimanapadu.cz, www.motherearthnews.com