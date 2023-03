Březen je stěžejní pro váš trávník. 3 věci, které ho teď nastartují

Pokud chcete mít v nové sezóně na zahradě luxusní trávník, je měsíc březen dobou, kdy si zaslouží řádnou péči po dlouhém zimním období. Dopřejte mu teď to nejlepší!

S počínajícím jarem je nejvyšší čas pustit se na zahradě do některých činností. Jednou z nich je péče o trávník a jeho obnova by se neměla nikdy zanedbávat. Během zimy byl vystaven nepřízni počasí, a tak se na něm často objevují vymrzlá místa, anebo může být dokonce napadený sněžnou plísní.

Jak na regeneraci trávníku po zimě, se podívejte v následujícím videu:

Odstraňte z trávníku mech a plevel

Nejprve byste měli trávník očistit od nánosů loňského listí, polámaných větví stromů, plevelu a veškerých odumřelých a poškozených částí. Jestliže jste se rozhodli založit nový trávník, začněte s přípravnými pracemi hned po mrazech.

Pokud se vyskytují v trávníku mechy, buď je manuálně odstraňte, anebo je zasypte pískem. Také lze jeho strukturu rozrušit ostrými hráběmi, ale můžete použít i dolomitický vápenec nebo speciální přípravek vyvinutý proti růstu mechu.

Vytrhejte veškerý a často se vyskytující širokolistý plevel, který je obzvlášť invazivní. Zpravidla se jedná o nové výhonky šťovíku, lopuchu či pampelišky. V budoucnu by trávník zbytečně dusily a braly mu živiny.

Trávník je nutné po zimě provzdušnit, a právě vertikulace je pro něj výbornou regenerací a hloubkovou údržbou.

Nechte trávník opět nadechnout

Trávník je nutné po zimě provzdušnit, a právě vertikutace je pro něj výbornou regenerací a hloubkovou údržbou. Nejprve upravte trávník sekačkou na výšku 3 až 4 cm a vertikutaci proveďte na hloubku 2 až 4 mm.

Osejte nově holé plochy

Právě teď počátkem jara máte možnost znovu osít holá místa, aby se trávník zacelil. Na nevzhledné plochy nasypte stejnou travní směs, kterou jste použili při zakládání trávníku. Stejně tak lze použít speciální obnovující směs, kterou dostanete v každém hobbymarketu. Nejenže zaplní oslabená místa, ale propustí do půdy vzduch, vodu i živiny. Připravte si čistý substrát, do kterého přidejte travní semeno v poměru 3:1, tedy 3 díly substrátu a 1 díl travního semene a rovnoměrně rozprostřete na prázdná místa v trávníku.

Pokud chcete, aby vám trávník zdravě rostl a prospíval vyžaduje náležité živiny.

Dopřejte trávníku živiny

Pokud chcete, aby vám trávník zdravě rostl a prospíval, vyžaduje to i náležité živiny. Pokud jste nováčci, raději hnojte vždy v menších dávkách, ale častěji. Je to lepší varianta, než to s hnojením přehnat. Trávník byste tak mohli i spálit. Ideální je hnojit trávník po dešti. Teplota půdy by měla být cca 8 až 10 stupňů. Raději nehnojte za silného slunce a po hnojení trávník zalijte. V jarním období se doporučuje používat hnojiva s vysokým obsahem dusíku, který je impulsem pro rychlý růst.

Vsaďte na přírodní hnojivo

Vsaďte na přírodní hnojiva, která jsou pro trávník "lépe stravitelná". Po zimě můžete trávník snadno oživit domácím hnojivem, které ho nastartuje k růstu. Smíchejte asi tak ½ l piva s 1 l vody a řádně směs promíchejte. Následně aplikujte na trávník ve formě postřiku. Kvasnice a cukr dodají trávníku energii i potřebné živiny a urychlí růst nové traviny na holých plochách.

