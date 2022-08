Žluté listy broskvoní: Na nic nečekejte, popadněte česnek a jednejte

Pokud má vaše broskev pokroucené listy, které žloutnou, nejspíš je napadly nepříjemné mšice. Nenechte vzít stromu sílu a začněte proti nim co nejdříve bojovat. Jde to i přírodními prostředky bez chemie.

Mšice jsou častým a nechtěným postrachem každé zahrady. Rychle se množí, různě se přesunují na nové hostitele a bohužel se to týká i dřevin. Poškozují je vysáváním šťáv, což způsobuje jejich postupnou deformaci a zpomalený růst.

Které mšice obtěžují broskvoně

Broskvoně většinou napadá mšice švestková, plamenová a hnízdotvorná. Listy napadeného stromu se postupně svinují, krabatí, žloutnou a napadené letorosty postupně usychají. Také na nich nedochází k tvorbě květů a v příští sezóně bývají neplodné. Početné kolonie mšic bývají často pokryty bílými voskovými výpotky.

Broskvoně většinou napadá mšice švestková, plamenová a hnízdotvorná. Zdroj: Shutterstock.com / Ishtvan Rishko

Mšice snadno přezimují

Protože mšice patří mezi vícegenerační predátory, velice jednoduše přežijí zimu. Na jaře v období rašení se z jejich nakladených vajíček začnou líhnout noví jedinci. Jedná se o samičky, které tvoří další a další generace.

Okamžitě zasáhněte

V počátcích lehčího napadení můžete mšice vymýtit odstraněním napadených letorostů nebo jejich vrcholů. Jakmile je však strom silně napaden, je nutné zabojovat vhodným postřikem. A to nejen jednou, ale opakovaně, dokud škůdce naprosto nevymizí.

Úderný je česnek s chilli

Mšice doslova nenávidí některé vůně a štiplavé látky. Vyrobte si proto účinný přírodní postřik ze surovin, které máte jistě doma.

Co budete potřebovat:

1 hlavičku česneku

1 lžičku chilli papriček

3 velké hrsti čerstvé máty

1, 5 l vody

Postup výroby:

Připravenou mátu rozmixujte a dejte do hrnce. Přidejte chilli papričky, zalijte vodou a přiveďte k varu. Poté hrnec stáhněte a do připravené směsi rozmáčkněte česnek, který je přímo nabitý ochrannými látkami, a to i na houbové choroby. Aby o ně nepřišel, nesmí se vařit.

Do připravené směsi rozmáčkněte česnek, který je přímo nabitý ochrannými látkami. Zdroj: shutterstock.com

Vzniklý roztok nechte louhovat do druhého dne a přeceďte ho, aby neobsahoval žádné kousky. Aplikujte ho na postižená místa pomocí postřikovače. Výluh nanášejte i na spodní části listů a postřik provádějte nejlépe hned brzy ráno. Vždy se vyhněte prudkému slunnému počasí nebo dešti.

Mrkněte na video, jak je výroba domácího postřiku jednoduchá:

Zdroje: www.pest.bigbadmole.com, www.agromanual.cz, www.dvorakasyn.cz