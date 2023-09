Jak na řez broskvoní po sklizni: Návod krok za krokem. Nedělejte zbytečné chyby

Není nad to si na zahrádce vypěstovat své vlastní ovoce. Skvělým příkladem jsou právě masité, sladké a šťavnaté broskve. Ale abychom měli opravdu skvělou úrodu, musíme si umět poradit se zastřihováním broskvoní, které se od stříhání jiných stromků v mnohém liší. Stříhat by se měly až třikrát ročně.

Kdo by neocenil, že pro čerstvé broskve stačí udělat pár kroků na zahradu a prostě si je jen utrhnout ze stromu. Musíme mít ale na paměti, že takový luxus přece jen něco stojí a ovocný strom nestačí jen čas od času zalít. Je třeba se několikrát za rok chopit nůžek a pustit se do zastřihování, aby broskvoň zůstala zdravá a prosperovala. A jak vůbec o strom pečovat po sklizni? To se dozvíte v našem článku.

Řezu broskvoní je potřeba věnovat náležitou pozornost. Možná vám pomůže i toto video z YouTube, na kanálu Receptář:

Vhodná doba?

Mladé stromky by se zpravidla měli zastřihovat 3x ročně, zato u starších, a tedy plodných broskvoní, bude stačit prořez dvakrát za rok. První řez by měl proběhnout na jaře, kdy se obvykle zkracuje jen terminální výhonek, a ten další po očesání úrody na přelomu léta a podzimu. Každopádně po sklizni bychom se zastřihováním určitě neměli otálet, aby byl strom připraven na zimu s předstihem.

Prosvětlení stromu

Broskve už máme sklizené, a tak nezbývá než se chopit nůžek. Na jaké větévky se ale zaměřit a o kolik je zkrátit, aby to nebylo moc ani málo? Zcela odstranit bychom měli takové výhonky, které jsou příliš slabé nebo naopak moc silné. Zapomenout nesmíme ani na větve hodně nahuštěné, nebo dokonce pokud rostou směrem do koruny stromu.

Tím strom prosvětlíme a další rok jimi budou lépe pronikat sluneční paprsky, což má za následek jediné – bohatou úrodu. Tím naše práce ovšem ještě nekončí. Řez musíme provést ještě na všech ostatních výhoncích a zkracujeme ho přibližně o jednu třetinu.

Broskvoň je nutné prořezávat. Odměnou nám budou vynikající broskve. Zdroj: Pixabay

Ostrý nástroj

Vyberte si vždy vhodné nástroje, kterými provedete řez. Nejvhodnější jsou nůžky speciálně na řez rostlin, mají k tomu totiž uzpůsobené ostří. Nůžky zároveň mějte vždy dostatečně ostré, aby nedocházelo k většímu poškození stromu v místě řezu.

Zapomenout musíme na takové nástroje, které celý rok bez jakékoliv péče ležely v kůlně a nyní dostaly svou šanci, zvláště jsou-li vyrobeny z nekvalitního materiálu a někdy dokonce místy reznou. Možná bychom tím mohli ušetřit pár korun, ale za možnou nechtěnou likvidaci celého stromu to rozhodně nestojí.

Riziko infekce

I když máme náročné prořezávání za sebou, čas na odpočinek ještě nepřišel. Broskvoně jsou totiž v místě řezu dost náchylné k infekci. Abychom se tedy vyvarovali chorobám, které by náš strom mohly napadnout, bezprostředně po řezu tato místa ošetříme štěpařským voskem nebo alespoň latexovým nátěrem.

U silnějších větví je nejlepší postupovat od krajů a poté ošetřit i střed. S těmi nejmenšími větvičkami už si nemusíme lámat hlavu a ošetřovat je není třeba. Pak už nezbývá než počkat do jara, kdy je opět zapotřebí udělat drobné úpravy. Ačkoli se tato práce může zdát nekonečná, věřte, že vás broskvoň za tuto péči odmění větvemi obsypanými spoustou sladkých broskví.

