Broskvoně jsou ovocné stromy plné sladkých šťavnatých plodů, které vašemu tělu dodají solidní várku vitamínů. Jak je však v listopadu bránit, aby sklizeň nebyla nijak ohrožena? Teď, když vyžadují vaši péči, s nimi udělejte toto.

Broskvoně jsou ovocné stromy, které rostou převážně v březnu, dubnu a květnu. Pochází až z Číny, ale nyní jsou velmi rozšířené po celém světě. Jsou to teplomilné stromy, které dorůstají výšky 5-6 metrů a jejich květy mají nádhernou narůžovělou barvu. Na slunce mají opravdu vysoké nároky, co se týče světla a tepla. Proto pro pěstování potřebují, abyste jim vytvořili slunné chráněné stanoviště a dostatečně odvodněnou a zavlaženou půdu. Ale někdy je pro broskvoně doporučována také podzimní výsadba, nejlépe polovina října. Musíte se však ujistit, že je půda dobře odvodněna a stromy vyzrálé. Pak společně s broskvemi můžete sklidit i velký úspěch. Plody dozrávají většinou v červenci, srpnu a pokud se opravdu zpozdí, počkáte si až do září.

Šťavnaté plody plné vitamínů

Broskve mají jedinečně sladké plody, ale při sklizni s nimi musíte zacházet opatrně, abyste je moc nepomačkali. Jsou totiž velmi měkké. A určitě byste nechtěli přijít o všechny vitamíny a látky, které jsou prospěšné pro vaše tělo.

Na podzim na své broskvoně dávejte obzvláště pozor.

Nejvíce obsahují vitamíny B, které jsou nezbytné pro fungování metabolismu a nervového systému vašeho těla. Dále pak vitamín A, který udržuje správnou funkci zraku, vitamín C, který je nejdůležitějším vitamínem ve vašem těle a pomáhá při tvorbě hormonů, snižuje hladinu cukru v krvi a má silné antioxidační účinky. Což znamená, že když hubnete, broskve vám budou nejlepším zdravým společníkem. Látky obsažené v broskvích také pomáhají uvolnit vaše tělo a zbavovat ho stresu, a dokonce slouží skvěle i jako pleťová maska, protože úžasně hydratují kůži. Stačí si rozmačkat broskev, nechat dvacet minutek působit na obličeji a poté smýt.

Na podzim broskve chraňte

Pokud vám broskve raší na podzim, je třeba se o ně důkladně starat a chránit je proti onemocněním, jež postihují stromy. Například kadeřavost broskvoní by se v tomto období mohla stát vaším úhlavním nepřítelem. Kadeřavost broskvoní totiž bez výjimek napadá všechny odrůdy a je nejrozšířenější chorobou broskvoní. Zkracuje životnost stromu, deformuje jej a způsobuje opadávání listů. Také snižuje odolnost vůči mrazu.

Kadeřavost broskvoní je velký problém.

Kadeřavost vaší broskvoně poznáte tak, že na listech se vytvoří žluté a někdy načervenalé puchýře. Nevypadá to vůbec hezky. Listy budou ztluštělé a budou předčasně opadávat. Svou broskvoň tedy budete muset patřičně chránit. Na to je nejlepší postřik obsahující měďnaté fungicidy. Účinné a otestované jsou například postřiky Zdravá Broskev plus, Kadeřavost Stop, Sulka Extra, které jsou na bázi hydroxidu měďnatého či sirného koncentrátu, nebo BioPlantella Natur, který neobsahuje chemii.

Postřik, ať už zvolíte jakýkoliv, musíte aplikovat na celý strom od kůry až po větve. Díky těmto přípravkům se již nemusíte bát, že by vám strom kadeřavost broskvoní napadla stromy a ohrozila sklizeň.

