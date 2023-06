Tohoto brouka si v zahradě hýčkejte, nemilosrdně vraždí slimáky. Podívejte

Znáte dobře brouky, které na zahradě bojují na vaší straně? Patří mezi ně i střevlíci, kteří si rádi smlsnou na zahrádkáři nenávidených slimácích! Namísto odchytu těchto až čtyřcentimetrových brouků jim nabídněte domek či hotel.

Brouky a další hmyz potřebujeme

Jako národ, který vyrostl na knížkách Ondřeje Sekory, máme o všemožných broucích docela dobrý přehled. Ploštice paní Ruměnice nebo krtonožka nás nemohou překvapit. Nicméně ještě donedávna netoužil nikdo mít zahradu plnou brouků a jiného hmyzu. Až v posledních několika dekádách se začínáme o šesti a vícenohou „havěť" starat. Stavíme nebo kupujeme hmyzí hotely a vyséváme kvetoucí louky i v městské zástavbě, aby měl hmyz dostatek potravy.

I když nás povětšinou nejvíc zajímá med a opylování plodin, ze kterých i my máme prospěch, brouci jsou v našich zahradách důležití i z mnoha dalších důvodů. To, že slunéčka sedmitečná hubí mšice, roztoče a některé další škůdce, je známá věc, ale není to zdaleka vše. Podobně se činí škvoři, zlatoočka nebo pestřenky, kterým říkáme vosičky. Zato střevlík, to je jiný kalibr. Ten patří mezi masozřavé a troufne si i na slimáky.

Přistižen inflagranti! Střevlík nedá slimákovi při střetu žádnou šanci. Takové setkání představil ve svém videu Lukáše Pich.

Střevlík: Zabiják slimáků

Mezi střevlíky se najdou i deseticentimetroví obři, na ty ale u nás nenarazíte. Přesto je tu zástupců střevlíků přes pět stovek a ty bychom si měli skutečně hýčkat. Černého, namodralého nebo zlatozeleného brouka jistě dobře poznáte. Pokud bude bydlet právě u vás, můžete se spolehnout, že za den si pochutná na více slimácích či žížalách či jiných broucích, než sám váží.

Teď, když víme, že střevlíci jsou v potravním řetězci hned nad slimáky, přichází na řadu otázka, jak je dostat do zahrady. Jsou to jedni z největších brouků u nás, i přesto se s nimi setkáte jen občas. Kde se tedy schovávají střevlíci a lze je přilákat na zahradu?

Střevlík vrásčitý (Carabus intricatus) Zdroj: Shutterstock.com / Marek R. Swadzba

Brouk střevlík ve vašich službách

Vylézají především až večer. Střevlíci se rádi zabydlí třeba v mulči, přes den se schovávají a loví spíš až v noci. Milují tmavá místa, která jsou teplá a vlhká. Může se jim zalíbit i hmyzí domek, ale třeba dodat, že na suchém vyprahlém místě se do něj rozhodně nenastěhují. Hůře udržovaná zákoutí, prodyšná, ale vlhká místa jsou pro ně důležitá.

Střevlíky rozhodně na zahradě přivítejte s otevřenou náručí, neuklízejte možné úkryty a hmyzí domky umístěta na vhodná stanoviště. Bohužel střevlíky není tak docela jednoduché chovat, a proto je nelze koupit a nasadit do zahrady. I když se o chov nadšenci pokoušejí s většími či menšími úspěchy.