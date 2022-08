Bugenvilea: Dodržujte tato 3 jednoduchá pravidla a obroste vám celý dům

Znáte bugenvileu? Bez téhle květiny se neobejde žádné turistická pohlednice z Řecka, Chorvatska či Španělska. Jak jí můžete pěstovat v českých podmínkách?

Bugenvilea je stálezelená rostlina, které dorůstá až do výšky dvoupatrového domu. Ovšem to jen ve své domovině – Brazílii – nebo jiných teplých krajích, jako jsou Egypt či jih Evropy. Místní ji pěstují buďto ve formě keřů, ale oblíbená je také jako živý plot. Má rozložité a husté větve – a hlavně trny – které brání zlodějům a nenechavcům překročit jasně dané hranice pozemku. Což o to, Bugenvilea je krásná, ale ne každý majitel téhle rostlinky je z ní nadšený. Odvrácenou stranou tohoto „barevného obra“ je jeho zběsilý růst. Ve své domovině roste všude kolem a má tak silné kořeny, že s přehledem protrhne dlažbu, asfalt nebo beton.

Barevnost květům dodávají listy, které je podpírají. Zdroj: Profimedia

Vysaďte ji na slunné místo

Další věc, která je v případě téhle rostliny sporná, jsou její květy. Na první pohled vypadají jako velké, pestrobarevné. Když se ale na ně podíváte zblízka, zjistíte, že jde o zajímavě zbarvené tenké listy, které květ podpírají. Pokud vám tahle drobnost nevadí, můžete si bugenvileu zasadit i ve své zahradě. Nemusíte mít strach, v „emigraci“ se strom chová daleko způsobněji a nedosahuje takového vzrůstu ani rozložitosti. Nejlépe se vyjímá u altánku, pergoly, na balkóně nebo terase. Ideální je, když mu vyberete takové místo, kde se bude moci vyhřívat na slunci a zároveň bude částí stavby krytý proti prudkému dešti, který by ho mohl poškodit. Jinak bugenvilea není náročná, stačí jí obyčejný zahradnický substrát a když jí přihnojíte hnojivem pro kvetoucí rostliny (nejlépe s obsahem fosforu), vyraší jí květy o to rychleji.

Bugenvilea vás může mile překvapit žlutými, červenými, fialovými, růžovými, bílými nebo oranžovými květy. Zdroj: Profimedia

Přesazujte ji koncem srpna

Bugenvilea vás může mile překvapit žlutými, červenými, fialovými, růžovými, bílými nebo oranžovými květy. Přestože má ráda sluníčko, nesnáší sucha. Proto počítejte s tím, že v době velkého horka bude potřebovat větší přísun vody. Rostlinka roste jako blesk a nevadí jí střihání. Pokud ji chcete přesadit, ideální dobou je polovina srpna. Dávejte ale pozor, abyste při „stěhování“ nepotrhali její křeký kořenový systém. Pokud se vám přesun podaří, bugenvilea bez problémů zakoření.

Rostlinu můžete pěstovat i v květináči. Zdroj: Profimedia

Na zimu jí dejte do světlé místnosti

Přesto však mějte na paměti, že bugenvilea je tropická kráska. Nesnáší zimu a české (či moravské) mrazy by nepřežila. Proto počítejte s tím, že ji budete muset na zimu přenést dovnitř. Ideální přezimovací stanoviště pro Bugenvileu u nás je místnost s teplotou 10 – 15 °C. Důležité je pro rostlinku ale denní světlo, proto ji nikdy neukládejte do sklepa nebo do pokoje bez oken. Svůj tropický poklad během zimního klidu zalévejte velmi decentně. Počítejte s tím, že během zimního spánku shodí listy. Ale nemusíte mít strach, během jara zase obrazí.

Zdroje: www.nkz.cz, www.zahradkaruvrok.cz