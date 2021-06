Přidejte k bylinkám aspirin. Při správné koncentraci porostou jako nikdy

Napadlo vás někdy, že aspirin může mít příznivý efekt na bylinky ve vaší zahradě? Jedna malá bílá tabletka má přímo magické účinky. Zlepší nejen jejich zdraví, ale zároveň urychlí jejich růst.

Máta, bazalka, oregano, šalvěj, tymián, to je jen nepatrný výčet bylinek. V dnešní době jsou k vidění skoro na každé zahradě, balkonu i terase. Pěstuje je kde kdo, protože jsou to velmi nenáročné rostliny plné vitamínů i vůní a hodí se do mnoha jídel i nápojů. Poradíme vám trik, který vám zaručí maximálně bohatou úrodu.

Aspirin a jeho účinky na rostliny

Aspirin patří mezi salicytáty, přípravky obsahující v zásadě kyselinu salicytovou. Má analgetický, antipyretický i protizánětlivý účinek a většinou je součástí každé domácí lékárničky. Takže ho můžete s přehledem nechat blahodárně působit i na vaše bylinky.

Aspirin zabrání houbovým i plísňovým onemocněním. Zdroj: shutterstock.com

Pod jeho vlivem porostou mnohem rychleji a budou silnější. Mimochodem poprvé byla kyselina salicylová izolována z vrbové kůry, takže se není třeba nějak zvláště obávat jeho neekologického vlivu. Zajímavým faktem totiž je, že rostliny ve stresových situacích uvolňují malé množství kyseliny salicylové, což jim umožnuje budovat jistý druh imunity proti škůdcům či nedostatku vody nebo živin. Aspirin se dá využít buď k úspěšnému výsevu semen, anebo k urychlení růstu a značně hojné úrodě. Nezdá se vám to lákavé?

Tabletka aspirinu pro bohatý růst

Jestliže budete zasetá semínka bylinek na jaře zalévat roztokem z aspirinu, mnohem rychleji se dočkáte sazenic. Ve chvíli, kdy je budete přesazovat, vyplatí se směsí postříkat kořeny sazenic, budou se lépe odnožovat a snadno tvořit nové listy.

Aspirin vám dopřeje bohatou sklizeň bylinek. Zdroj: Profimedia.cz

Během dalšího růstu bylin se někdy doporučuje i postřik listů, ale je pak lepší počkat několik týdnů, než budete bylinky konzumovat. Pokud roztok s aspirinem použijete pouze na další pravidelnou zálivku, můžete lístky bylin trhat víceméně bez omezení a využívat je tak, jak jste zvyklí. Budete určitě příjemně překvapeni, jak se jim budou bujně rozrůstat. Kromě toho, že se urychlí růst rostlin, dokáže roztok zabránit i houbovým či plísňovým onemocněním.

Jak udělat zálivku či postřik?

Není nic jednoduššího! Stačí v 5 litrech vody rozpustit jednu tabletu aspirinu a pravidelně směs aplikovat.