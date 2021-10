Bylinky, které dlouhodobě snižují tlak a pozitivně působí na oběhovou soustavu

Vysoký tlak trápí velkou část naší populace. Ne každý se s ním ale léčí. Někdo o něm neví, jiný odmítá jíst léky. Vyzkoušejte doporučené bylinky, které by vám s tímto problémém mohly pomoci. Někdy umí příroda doslova zázraky.

Velkým problémem je, že vysoký krevní tlak nebolí, ale umí zabíjet. Kvůli němu přichází často infarkt, mrtvice, cukrovka nebo potíže s ledvinami. Zkuste jej dostat do normálu za pomoci bylinek či koření.

Ideální tlak dospělého zdravého člověka by měl být 120/80 mmHg. Za tlak zvýšený se považují hodnoty vyšší než 140/90 mmHg. Nemusíte se ale děsit, krevní tlak se dá poměrně dobře upravit, pokud změníte svůj styl života a životosprávu. Úprava jídelníčku je více než jistá, a pokud k tomu připojíte i konkrétní bylinky, může být vyhráno.

S kořením i bylinkami však musíte opatrně, mohou mít vedlejší nežáducí účinky. Chcete-li mít jistotu, raději se o jejich užívání poraďte s lékařem. Které bylinky vám tedy pomohou se snižováním krevního tlaku?

Česnek

O česneku je to známo a je to samozřejmě pravda. Užívání česneku snižuje tlak a tato pikantní zelenina rovněž působí jako přírodní antibiotikum. Optimálním množstvím je jeden stroužek česneku denně. Dávejte ho tedy všude, kam se hodí. Ideální je do polévek, omáček, na maso či do pomazánek a dresinků. Také dbejte na to, aby se jednalo o pravý český česnek, ten totiž nemá konkurenci.

Bazalka se vám doma bude rozhodně hodit! Zdroj: Autor: j.chizhe / Shuttershock

Bazalka

Bazalka obsahuje eugenol, který blokuje určité látky, jež stahují cévy, což snižuje krevní tlak v těle. Tato voňavá bylinka dále podporuje mozkovou činnost a zlepšuje imunitu. Bazalku přidávejte do těstovin, salátů a používejte ji i při pečení. Ideální porcí bazalky je několik lístků denně.

Zázvor

Zázvor nejenže pomáhá při nachlazení, ale navíc tento aromatický a štiplavý zázrak zlepšuje krevní oběh, uvolňuje svaly kolem cév a snižuje krevní tlak. Přidává se do slaných i sladkých pokrmů, dělá se z něj čaj. Se zázvorem to nepřehánějte, mohl by vám stejně jako česnek podráždit žaludek.

Levandule potlačuje stres. Zdroj: Shutterstock.com

Levandule

Voňavá a krásná levandule má i jiné účinky, než ty estetické. Její výtažky snižují srdeční tep i krevní tlak. Zakupte si doplňky stravy s levadulí a uvidíte sami. Její listy pak používejte při pečení.

Červená řepa

Tato oblíbené zelenina snižuje hodnoty krevního tlaku a také působí jako prevence před rakovinovými onemocněními. Když šťávu z řepy smícháte s medem, zbavíte se tak překyseleného žaludku a pálení žáhy.

Zdroj: www.tlakomery.cz, www.serafinbyliny.cz, www.prozeny.cz