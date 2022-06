Fotoinspirace: Osázejte rostlinami staré harampádí. Originální květináče zadarmo

Vdechněte starým věcem nový život. Jak? Stačí je proměnit na vtipné květináče či nádoby na bylinky či květiny. Inspirujte se u nás.

Starý kbelík či smaltovaný lavor, konvice na čaj, vysloužilé kolečko, boty, kabelka nebo židle. Není to výčet věcí určených do sběrného dvora, i když by to tak na první pohled mohlo vypadat. Také se věcí, které už definitivně dosloužily, zbavujete? Někdy se stačí na chvíli zastavit a zamyslet se, jak by takové harampádí mohlo posloužit. Pokud se dají použít jako nádoba, a je jedno jaké velikosti, máte vyhráno, protože takové harampádí můžete rázem proměnit v zajímavý a rozhodně netradiční květináč.

Nádobí z kuchyně může být vtipným květináčem. Zdroj: Profimedia

Otlučený lavor ještě může udělat parádu. Zdroj: Profimedia

Konvička či krajáč

Začněte třeba rovnou v kuchyni. Neskrývá se tam stará konvička, koflík nebo krajáč? Může být z hliníku, keramiky, smaltu, na materiálu nezáleží. Naplňte vše substrátem a osaďte třeba skalničkami. Dobře poslouží i smaltovaná mísa nebo lavor či starý plechový kbelík. A vůbec nevadí, že mají sem tam nějakou díru, naopak, ty jsou žádoucí. Pokud nádoba děravá není, vyvrtejte do dna několik 3 - 5 mm velkých otvorů, aby mohla odtékat přebytečná voda a rostlinám nehrozilo přemokření.

Čím starší obuv, tím lepší. Zdroj: Profimedia

Kabelka, která už vyšla z módy, ozdobí každou zahradu. Zdroj: Profimedia

Nenositelné škrpály

Skutečně netradiční nádoby na květiny najdete i v šatníku. Mohou to být všelijaké staré škrpály, které už jsou nenositelné - gumové holinky, lodičky, dřeváky nebo pohorky. Vložte do nich menší květináčky s kytičkami a postavte třeba na verandu ke dveřím. Nezbláznili jsme se ani v případě využití starých kabelek a taštiček. Otevřete je, nasypte zeminu, osaďte nejlépe převislými letničkami a za jedno ucho pověste třeba na větev stromu.

Čalounění staré židle neobnovujte, udělejte ze sedáku květináč. Zdroj: Profimedia

Omrkněte garáž

Při svém pátrání po starých věcech nesmíte minout ani garáž. Určitě se v ní skrývají staré pneumatiky. Ujistěte se, že mají skutečně sjetý vzorek a pak si je natřete vaší oblíbenou barvou nebo i více barvami. Vnitřek poslouží jako minizáhonek. Na stejném místě nebo v kůlně můžete objevit i staré kolečko. V zahradě s muškáty či dalšími letničkami bude vypadat úžasně.

Pneumatiky v zahradě? Proč ne. Už jsou zase v módě. Zdroj: Profimedia

Kolečko s květinami je nádherné. Zdroj: Profimedia

