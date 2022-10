5 bylinek, které vydrží na záhoně celou zimu a můžete je sbírat i pod sněhem

Bylinky patří mezi jedinečné rostliny, které vypadají dobře a ještě mají blahodárné a léčivé účinky. Některé můžete dokonce nechat venku i přes zimu a těšit se z nich každý den. Jaké to jsou?

Na podzim je nejvyšší čas, abyste se rozhodli, které bylinky necháte venku a které naopak zazimujete. Většina krátkověkých a středomořských bylinek zimu nesnesou. Je to zejména bazalka, kopr, majoránka či koriandr. Takové bylinky nechte přezimovat uvnitř vašich domovů, nebo je usušte a na jaře si vysejte nové. Pokud ovšem bude hrozit, že přijdou holomrazy, raději byste měli i mrazuvzdorné bylinky zakrýt netkanou textilií, izolací ze spadaného listí nebo slámy.

Dekorativní bylinka

Dobromysl obecná (Origanum vulgare) neboli oregano je známé nejen pro zdraví prospěšné účinky, ale rovněž pro své nádherné květy, které ji zdobí. Často se používá k lemování záhonů či dekorativně do nádob. Kochat se růžovými až bílorůžovými kvítky můžete do konce podzimu. Tato bylinka vydrží mrazy až do -26 °C, a proto se o ni opravdu nemusíte bát.

Dobromysl je nejen krásná, ale také léčivá bylinka. Zdroj: Flower_Garden / Shutterstock.com

Pomůže při potížích s trávením

Šalvěj lékařská (Salvia officinalis) je původem ze středomoří, a vydrží do -15 °C. Některé její kultivary však přežijí až do -30 °C. Dorůstá do výška 50 cm a poznáte ji podle šedozelených listů. Čerstvou šalvěj lze použít v kuchyni jak při vaření pokrmů, tak při samotném léku na trávení, proti kašli či zánětech dutiny ústní. A to i během zimy.

Bylinka pro zklidňující účinky

Meduňka lékařská (Melissa officinalis) má příjemnou citronovo-medovou vůni. Může dosahovat do výšky 40-80 cm. Její růst je velmi bujný, a proto se někdy považuje za invazivní rostlinu, kterou byste měli v růstu hlídat. Hodí se jak do bylinkového záhonu, tak do smíšeného trvalkového záhonu, a to díky svému trsovitému vzhledu.

Meduňka má antibakteriální i antibiotické účinky. Zdroj: shutterstock.com

Oblíbená nejen v kuchyni

Pažitka pobřežní (Allium schoenoprasumtka) bývá čím dál tím víc oblíbenější i pro zahradní architekty, kteří obdivují její růžovofialové květy. Abyste ji mohli sklízet po celý rok, je potřeba ji pravidelně odřezávat. Pažitka vám vydrží venku do -28 °C.

Dekorace moučníků

Máta peprná (Mentha piperita) patří také mezi bylinky, které přes zimu nezmrznou. Stejně jako meduňka, tak i máta je silně invazivní rostlina. Aby vám z ní nevznikl plevel, je dobré ji sázet do truhlíků či květináče. Tato bylinka se totiž šíří podzemními oddenky, a proto byste ji měli po celém záhoně již během prvního roku. Mezi další mrazuvzdorné bylinky patří také tymián, petržel, mateřídouška, libeček, levandule či některé odrůdy rozmarýnu.

