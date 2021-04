Nejlepší bylinky, které na začátku jara vypěstujete za oknem

Na jaře se každý těší na čerstvé bylinky, ale než se objeví na záhoně, můžeme je pěstovat doma. Které se pro domácí pěstování hodí a jak s nimi zacházet?

Co potřebují

Rostliny by měly mít alespoň šest hodin světla za den a čím blíž oknu je dáme, tím jim bude lépe a budou se méně vytahovat. U starých oken ale musíme dát pozor na průvan. Bylinky by neměly stát ve vodě, aby nezačaly hnít, proto nezapomínáme na drenážní vrstvu perlitu či vermikulitu na dně květináčů. Každá bylinka by měla mít trochu prostoru, protože přehuštěné pěstování je ideálním prostředím pro plísně.

Jak je uchovávat

V lednici - lehce pokropené bylinky zabalíme do ubrousku či utěrky a uložíme do plastové krabičky či plastového sáčku. Takto vydrží: 1–2 dny bazalka, koriandr a medvědí česnek; 3 dny petržel, estragon, meduňka či pažitka; minimálně týden šalvěj, tymián či rozmarýn.

Ve váze - bylinky seřízneme, lehce svážeme a postavíme do sklenice s vodou. Té stačí jen trochu, rozhodně v ní nesmí být ponořené lístky. Vodu 1–2x denně měníme, můžeme do ní přidat trošku hroznového cukru. Ve váze bude dobře šťavnatým bylinkám (kromě pažitky).

Bylinky, které koupíme v supermarketu, nejsou určeny pro dlouhodobé pěstování Zdroj: blueeyes / Shutterstock.com

V květináči - bylinky, které koupíme sice v květináči, ale přece jen v oddělení zeleniny v supermarketu, nejsou určeny pro dlouhodobé pěstování. Ovšem když třeba bazalku přesadíme a rozdělíme do tří květináčů s kvalitní zeminou a věnujeme jí náležitou péči, investovaných třicet čtyřicet korun se nám bohatě vrátí.

Jakým druhům se bude dařit doma

Petržel vyžaduje aspoň 8 hodin přímého slunce denně Zdroj: Shutterstock.com / Marie C Fields

Petržel: Vyžaduje aspoň 8 hodin přímého slunce denně, je možné jí přisvěcovat, pokud to bude potřeba.

Vyžaduje aspoň 8 hodin přímého slunce denně, je možné jí přisvěcovat, pokud to bude potřeba. Pažitka: Má ráda světlo a chladnější prostředí.

Má ráda světlo a chladnější prostředí. Bazalka: Bude jí dobře na světle a v teple. Otrháváme ji odshora, bude se tak hezky větvit.

Bude jí dobře na světle a v teple. Otrháváme ji odshora, bude se tak hezky větvit. Šalvěj: Vyhovuje jí sucho a teplo, potřebuje občas přistřihnout (ne až na dřevo).

Vyhovuje jí sucho a teplo, potřebuje občas přistřihnout (ne až na dřevo). Meduňka: Dá se snadno vypěstovat ze semen. Chce polostín a stále vlhkou, nikoliv však mokrou půdu.

Dá se snadno vypěstovat ze semen. Chce polostín a stále vlhkou, nikoliv však mokrou půdu. Oregano: Potřebuje lehkou zeminu a drenáž, aby mu neuhnívaly kořeny, a částečné až plné světlo na 6–8 hodin.

Potřebuje lehkou zeminu a drenáž, aby mu neuhnívaly kořeny, a částečné až plné světlo na 6–8 hodin. Rozmarýn: Musí mít dobře zajištěný odtok vody, ale neměl by vyschnout.

Musí mít dobře zajištěný odtok vody, ale neměl by vyschnout. Tymián: Potřebuje dobré odvodnění a štěrk pod kořeny, můžeme mu mlžit.

Čím bylinky krájet

Kuchařský nůž - je tím myšlen dlouhý (asi 20 cm) a široký, ale především ostrý nástroj. Tupý nůž bylinky pomačká, čímž přijde vniveč velká část vůně a chuti. Špičku opřeme o prkénko, nožem děláme kolébavé pohyby.

nůžky na bylinky usnadní stříhání na drobné části Zdroj: Shutterstock.com / Yaroslav Kazakov

Nůžky na bylinky - vypadají úžasně: je to několik párů břitů vedle sebe, které by měly najednou nastříhat svazek pažitky či bazalky. Zkušenost ale ukazuje, že se mezi břity bylinky zašmodrchají a nůžky se špatně čistí a vysušují.

Kolébka - jsou to jedno ši dvě zakulacená ostří, která kolébavým pohybem překrájejí i větší množství bylinek – na obyčejném, nebo speciálně upraveném prkénku s prohlubní. Krájení je bezpečné, ale je otázka, jak často ji užijeme.

Když se opravdu urodí

Ideální jak zpracovat bylinky je na pesto Zdroj: Shutterstock.com / Jiri Hera

PESTO

Ať už je to hora medvědího česneku nebo přebujelá bazalka, ideální je zpracovat bylinky na pesto. Poměr a konkrétní suroviny jsou záležitostí osobní preference, základem je ale obecně:

BYLINKA + OLEJ + SEMÍNKA ČI OŘECHY + TVRDÝ SÝR + ČESNEK A SŮL

Bylinky na pesto se tradičně třely v hmoždíři, ale ani mixér jim neublíží. Jen je potřeba pracovat rychle a mixovat pomocí pulzů, ne na jeden zátah – to se totiž bylinky začnou zahřívat a pak jsou cítit jako spařená tráva. Zásadní je pesto ve skleničkách upěchovat a zalít vrstvou oleje, pod kterou se nebude kazit.

A pozor: na pesto se dají použít jakékoliv šťavnaté zelené lístky, třeba od ředkviček.

BYLINKOVÉ MÁSLO

Stačí změklé máslo utřít se solí, trochou citronové šťávy a najemno nasekanými bylinkami. V mixéru by se mohlo máslo zahřát a povolit, tady se vyplatí ruční práce.

BYLINKOVÁ SŮL

Usušené bylinky rozmixujeme, přidáme sůl (na 1 díl bylinek 2 díly soli) a znovu rozmixujeme. Můžeme si vyrobit i sůl jednodruhovou, třeba libečkovou nebo celerovou. Bude to lahůdka!

Které raději sušit a které zamrazit?

Některé bylinky po pobytu v mrazáku zčernají, proto je lepší je sušit.

Sušíme - šalvěj, meduňku, mátu, estragon, rozmarýn, levanduli, libeček, oregano, majoránku

- šalvěj, meduňku, mátu, estragon, rozmarýn, levanduli, libeček, oregano, majoránku Mrazíme - kopr, petržel, pažitku, lístky celeru, medvědí česnek, libeček, bazalku (v oleji)

Tip do mrazáku

Bylinky můžeme posekat, zalít a dát do mrazáku ve formičkách na led.

V ledu - posekané, zalité vodou, vývarem či vínem pak jen dáme do polévky.

- posekané, zalité vodou, vývarem či vínem pak jen dáme do polévky. V tuku - zalité olejem či máslem se hodí do omáček, které zároveň zjemní.

Jaké množství?

2 lžičky čerstvých bylinek = 1 lžička sušených bylinek

