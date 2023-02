Tento geniální trik s bylinkami na záhoně dělávaly babičky v zimě. Zkuste to

Chybí vám čerstvé bylinky ze zahrady a nechcete si je kupovat za předražené ceny v obchodech? Dejte se na jejich pěstování doma. Je to hračka a odměnou vám bude nejen jejich vůně, ale i dávka vitamínů a minerálů.

Nad čerstvé bylinky prostě není. Hodí se do salátů, k zelenině, masu a do polévek i omáček. Stejně tak jsou z nich výborné čaje, které vás mnohdy postaví na nohy a hodí se i jako odvary do koupelí a na výrobu mastí a tinktur. Nemít doma čerstvé bylinky po ruce po celý rok, by byl prostě hřích. Které se pro domácí pěstování hodí nejvíce?

Bylinky v každé domácnosti

Čerstvé bylinky udělají v každé kuchyni nejen tu správnou atmosféru, ale vy budete mít pestřejší nabídku ingrediencí k vaření a dochucování jídla. Stejně tak budou připravované pokrmy lépe stravitelné, a navíc svůj organismus obohatíte o velké množství zdraví prospěšných látek.

Jak si naše babičky v zimě poradily s bylinkami? Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Skvělý trik s bylinkami na zahradě podle babiček

Zásobu čerstvých bylinek si naše babičky uměly zajistit naprosto banálním způsobem. Vyrýply si ze zahrady drn s kořeny v místech, kde bylinka rostla, a jednoduše ho zasadili do květináče.

Stejně tak si bylinky pěstovaly ze sklizených semínek. Stačí je zasít do vhodné zeminy a zajistit jim potřebné podmínky k růstu. Tedy slunné stanoviště, dobrou propustnou hlinitopísčitou a humózní půdu. A samozřejmě i pravidelnou a správnou zálivku.

Nejoblíbenější je voňavá bazalka

Typicky výrazná, někdy i lehce a příjemně štiplavá, vůně a chuť bazalky je jedinečnou přísadou do mnoha jídel. Má velmi užitečné antioxidační a antivirové vlastnosti a obsahuje vitamin A a K. Bylinka vyžaduje teplé, chráněné a slunné místo, poměrně velké množství vody a měli byste ji i pravidelně přihnojovat. Pokud budete bazalku sklízet, vždy odstřihněte horní špičku výhonku těsně nad párem listů. Díky tomu se vám bude rozrůstat do šířky a nebude vybíhat tak často do květu.

Rozmarýn lékařský startuje mozek

Rozmarýn potřebuje hlavně co nejvíce světla, nikdy vám neodpustí stinné stanoviště. Oproti bazalce nevyžaduje pravidelnou zálivku, má totiž raději sucho. Bylinku využívali už staří Řekové a Římané, kteří z ní vyráběli víno, o němž se tradovalo, že pomáhá léčit srdeční slabost.

Rozmarýn obsahuje významné silice a také je zdrojem železa, vápníku a vitamínu B6. Patří mezi účinné přírodní antioxidanty, takže pomáhá chránit organismus před oxidačním stresem. Díky rozmarýnu si také posílíte nejen imunitu, ale i paměť.

Další bylinkou, které vyhovuje domácí pěstování je majoránka. Zdroj: Shutterstock

Majoránka utlumí bolesti

Další bylinkou, které vyhovuje domácí pěstování, je majoránka. Ocení slunné stanoviště a přiměřenou zálivku. Špatně reaguje na přemokření, často pak začne uhnívat. V případě nedostatku vláhy má tendenci rychle usychat. V kuchyni se často využívá jako prostředek, který usnadňuje trávení. Majoránka má také uklidňující a protizánětlivé účinky. Často je součástí směsí na kašel a rýmu, protože podporuje rychlejší rozpouštění hlenů. A pokud vás obtěžují migrény, pijte pravidelně majoránkový čaj.

Tymiánem proti suchému kašli

Tymián vám bude prospívat, když mu dopřeje místo orientované na jih s přímým sluncem. Také ocení občasné přihnojování a zálivka by měla být vždy přiměřená. Tato bylinka je nejen vynikajícím kořením k rybám a zelenině, ale v případě nachlazení ji můžete využít k popíjení ve formě čaje. Velice účinně uvolňuje zanesené dýchací cesty a pomáhá při suchém dráždivém kašli. Zároveň vás snadno zbaví nepříjemného nadýmání, podporuje trávení a likviduje některé choroboplodné zárodky.

