Zahradníci mají skvělé triky s bylinkami a PET lahví: Sklizeň v rekordním čase!

Nevíte, co s plasty a milujete bylinky? Využijte k jejich pěstování PET lahev! Můžete si vybrat hned z několika způsobů. Některé urychlí růst rostlin, jiné vám zase značně ušetří práci, některé mohou být i dekorativní.

V případě, že rádi zahradničíte a používáte doma PET lahve, můžete je prakticky zužitkovat. A protože začíná čas pěstování bylinek, máme pro vás hned několik tipů, jak plastové lahve k jejich pěstování použít.

Na tipy, jak pěstovat jednotlivé bylinky, se můžete podívat ve videu:

Urychlete růst plastovým skleníkem

V případě, že chcete pěstovat bylinky ze semínek, připravte si nejlépe větší „petku“, tedy o objemu 3 nebo 5 l. Řádně ji omyjte a nechte odmočit nalepené etikety. Pak láhev rozřízněte z jedné strany podélně, a to tak, aby byla spodní výška minimálně 15 cm. Získáte tak otevírací skleníček, který stačí vysypat výsadbovým substrátem a můžete zasít semena. Následně jej lze využít i k pěstování sazenic.

Pokud chcete získat rychlejší sazeničky, můžete si z PET lahve vyrobit jednoduchý urychlovač v podobě miniskleníku. Odřízněte z PET lahve spodní třetinu a horní část s hrdlem použijte jako skleník pro jednotlivé sazenice.

Jak využít při pěstování bylinek PET lahve? Mrkněte na toto video:

Lahve zapíchněte do země hrdlem vzhůru okolo sazenice, které tak budou chráněny a v teple. Pokud je přes den pěkné počasí, můžete je jednoduše odstranit a navečer je opět na bylinku přiklopit. Jedná se i o účinnou ochranu před případnými mrazíky. Ve chvíli, kdy rostlina doroste do výšky „petky“, odstraňte ji.

PET lahve stačí přizpůsobit a jsou z nich skvělé květináče. Zdroj: shutterstock.com

Vyrobte si samozavlažovací květník

Ve své podstatě je velmi jednoduchý a efektivní. Skládá se ze dvou nádob. Opět odřízněte PET lahvi spodní třetinu s dnem. Spodní část bude sloužit jako zásobárna vody, horní jako nádoba na substrát. Uprostřed zátky udělejte díru pomocí hřebíku a kladívka. Následně si vezměte několik vláken přírodního provázku či knotu a protáhněte je zhotoveným otvorem a zevnitř je zajistěte uzlíkem.

Víčko pak pevně našroubujte na lahev. Horní část lahve naplňte vzdušným a propustným substrátem a zasaďte do něj vybranou bylinku. Namíchat si ho můžete z půdy, kompostu a písku v poměru 1:1:2.Nasaďte horní část PET lahve se sazenicí hrdlem dolů do spodní části, která je naplněná vodou. Délka knotů by se vždy měla dotýkat dna nádoby s vodou. Plastový květník lze obalit dekorativním materiálem jako je juta, ozdobný papír nebo i zajímavá textilie.

PET lahev jako samozavlažovací květník. Zdroj: shutterstock.com

Elegantní květník na noze

Při troše fantazie lze i z PET lahve vytvořit jistý druh elegance a to v podobě pohárového květníku. Stačí, když si vezmete k ruce jedno staré „cédéčko“. Nejprve rozřízněte plastovou lahev tak, aby vám zůstala její vetší horní část s hrdlem. Zátku v tomto případě potřebovat nebudete. Lahev i CD natřete stejnou barvou a potom vršek hrdla přilepte k CD pomocí lepidla. V tuto chvíli nezbývá, než květník naplnit substrátem a osadit bylinkami.

Zdroje: www.bylinky.info, www.bydleni.instory.cz, www.envic.cz