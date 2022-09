Pověste si v kuchyni bylinky v láhvi vzhůru nohama. Porostou vám tak celé měsíce

Nemáte terasu ani balkón, ale toužíte po čerstvých a voňavých bylinkách? Pak pro vás máme způsob, jak si je vypěstovat přímo v kuchyni, a navíc k tomu nepotřebujete ani příliš místa. Podívejte se na podrobný videonávod, jak na to.

Pokud nemáte v kuchyni dostatek místa a nechcete být ochuzení o vůni a chuť nejrůznějších bylinek do jídla, vsaďte na jejich pěstování vzhůru nohama. Velkou výhodou bylinek pěstovaných vzhůru nohama není jen úspora místa, ale také snadná přístupnost.

Navíc tento způsob zajišťuje lepší odvodnění, redukuje škůdce, zlepšuje cirkulaci vzduchu a bylinky mají lepší přístup ke slunci. Myslete na to, že nádoby vysychají rychleji než tradiční květináče, tudíž dopřejte rostlinkám co nejlepší péči. Pro jejich maximální pohodlí si můžete vyrobit nebo zakoupit kontejner vzhůru nohama.

Tymián, artritida, bolesti kloubů Zdroj: Profimedia

Ne všechny bylinky snesou růst vzhůru nohama

Dbejte na to, jaké bylinky chcete nechat růst vzhůru nohama. Například takový rozmarýn to nesnáší, protože se mu díky jeho křovinatému vzhledu a velikosti vede lépe klasicky v zemi. Ideálními bylinkami pro toto pěstování jsou tymián, oregáno nebo majoránka. Zkuste i bazalku, petržel nebo mátu. Jde o to, aby nebyly bylinky příliš velké.

Pro pěstování vnitřních bylinek si vyrobte vlastní květináč. Budete potřebovat velkou plastovou láhev, nůžky, děrovačku, lepicí pásku, motouz a hlínu. Pak odřízněte dno lahve. Oříznutou hranu zabalte do lepící pásky dost silně na to, aby vám poskytla podporu. Kolem podlepené části vyražte čtyři rovnoměrně rozmístěné otvory. Rostlinku protáhněte malým otvorem spodní části a zadní část můžete vyplnit mulčem. V posledním kroku protáhněte provazy skrz otvory a je to. Vytvořili jste si vlastní bylinkovou zahrádku nohama vzhůru. A už stačí jen pěstovat.

Majoránka Zdroj: Shutterstock

Čerstvé bylinky jsou zdravé a obohatí vaše pokrmy

Vězte, že bylinky jsou zdravé a vašemu jídlu dodají jedinečné aroma i chuť. Takový tymián je skvělý pro stimulaci produkce bílých krvinek, dále posiluje odolnost organismu. Pomáhá i při bronchitidě, černém kašli či astmatu. Obnovuje střevní flóru a uklidňuje nervy. Oregáno zase uvolňuje křeče při kašli a působí jako dezinfekce. Usnadňuje odkašlávání a působí protizánětlivě. Majoránka podporuje trávení, podporuje správnou činnost žaludku a ze střev odstraňuje plynatost.

