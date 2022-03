Teď přišel čas založit bylinkový záhon: Tyto bylinky doporučujeme, jsou nejlepší

Čerstvé a voňavé bylinky by neměly chybět v žádné kuchyni. Vypěstujte si je sami. Poradíme vám, které jsou ty nejchutnější.

K výsevu budete potřebovat semínka, truhlík, substrát na výsevy a množení, pro pozdější přepichování si pořiďte zeminu pro dopěstování sadby, existují i speciální substráty pro bylinky, které jsou plné živin, které pro svůj růst rostliny potřebují. Semínka vysejte do nádob, umístěte na parapet, zakryjte fólií a pravidelně kontrolujte, zda není prostor kolem rostlinek příliš vlhký a zda nehrozí vznik plísní. Nezapomínejte pravidelně rosit vodou. Za pár týdnů, jakmile rostliny povyrostou, je přesaďte do větších nádob, poté do truhlíků či do záhonu.

Libeček se vám na zahradě může i takto nádherně rozrůst. Zdroj: Profimedia

Libeček do bramboračky

Říká se mu také přírodní maggi, a to pro svoje zvláštní aroma a chuť. Je nenáročný na pěstování, ideální pro všechny, které trápí potíže se zažíváním. Podporuje totiž vylučování trávicích šťáv, zmírňuje nadýmání a plynatost. Libeček má antibakteriální, protizánětlivé a antioxidační účinky. Jakmile se vyklubou první lístky, poznáte to podle silné vůně, a tak stačí, když ho do jídla přidáte skutečně jen malé množství. Patří do bramboračky i do jiných zeleninových polévek, vhodný je i do omáček, k dušeným i grilovaným masům. Nebojte se ho přidat i do masa mletého.

V italské kuchyni je tymián nepostradatelný. Zdroj: Profimedia

Voňavý tymián

Druh mateřídoušky, jehož domovem je Středozemí. Při pravidelném konzumování dokáže tato bylinka zmírnit řadu zdravotních problémů. Reguluje menstruaci, posiluje svaly, mírní revmatismus, léčí močové cesty, zlepšuje trávení, pomáhá proti únavě, léčí otoky a podlitiny, posiluje cévy. Tymián je skvělým dochucovadlem nejrůznějších slaných pokrmů - bylinkové másla, masa, koláčů. Je vhodný i do různých dipů či omáček k těstovinám.

Meduňka nádherně voní po citrónu. Zdroj: Profimedia

Uzdravující meduňka

V každé správné bylinkové zahradě by neměla chybět meduňky, která svou příjemnou citronovou vůní působí především na naši psychiku. Kromě toho zlepšuje činnost oběhové soustavy, trávení, spánek, funguje také jako přírodní antioxidant. Urychluje i léčení oparů, snižuje bolesti hlavy. Meduňku si natrhejte do zeleninového salátu, přidejte ji do vody s citronem či do marinády na grilované maso. Z meduňky si připravte blahodárný sirup či kapky.

Meduňkový sirup

Suroviny:

čerstvé listy meduňky

1000 g krupicového cukru

20 g kyseliny citrónové

1700 ml převařené vody

Postup:

Vodu převařte a nechte vychladnout. Poté do ní namočte listy meduňky a nechte louhovat minimálně 24 hodin, maximálně však 48 hodin.

Následně tekutinu přeceďte přes plátno do hrnce a zahřejte mírným plamenem.

Přisypte cukr a kyselinu citronovou a přiveďte k varu. Odstavte a nechte vychladnout. Zchladlý sirup slejte do skleněných lahví.

