12 bylinek, které vám vydrží přes podzim a zimu

Podzim už je tu a sním i práce na zahradě spojené s úklidem a ochranou rostlin před příchodem zimy. Některé bylinky bude potřeba zazimovat, ale o jiné se vůbec nemusíte bát. Víte, které bylinky můžete ještě i celý podzim a zimu sklízet na zahradě, a které je naopak nutné zazimovat?

Některé bylinky vydří na zahradě i přes zimu

Na zahradě můžete rozhodně nechat mátu, meduňku, oregano neboli dobromysl, mateřídoušku i příbuzný tymián, dále pak šalvěj, petrželku a pažitku. Libeček, saturejka a yzop také zvládnou celoroční pěstování v zahradě, stejně tak jako zavinutka. Zavinutka se ale na zimu zatáhne, a proto už ji na rozdíl od ostatních později na podzim nesklidíte. Všechny zmíněné bylinky můžete na zahradě nechat, ale i ty je dobré na chladné zimní měsíce připravit. Záhon je dobré zbavit plevelů a rostliny můžete sestřihnout, ale ne příliš do hloubky. Abyste je ochránili před mrazy, což je vhodné u mladých bylin. Můžete použít mulčovací kůru, textilii nebo chvojí, respektive větvičky jehličnanů. Starší dobře zakořeněné rostliny většinou dokáží přežít i bez ochrany před mrazíky.

Šalvěj patří mezi odolné bylinky, které můžete sklízet po celý podzim. Zdroj: hjoche / Shutterstock.com

Kultivar rozmarýnu, který vydrží zimu i mráz

Pokud jste si koupili rozmarýn, který odolá i mrazu, pamatujte, že tato rostlina by měla být alespoň tři roky stará, než ji necháte v zimě venku. Jde především o to, aby měla bylinka dobře vyvinutý kořenový systém. Nejodolnější vůči mrazům je kultivar „Blue Winter“, který byl vyšlechtěn v Německu. Měl by zvládnout i teploty do mínus dvaadvaceti stupňů Celsia. Stanoviště musí být vždy slunné a pokud možno chráněné před severními větry.

Rozmarýn 'Blue Winter' je mrazuodolný a vydrží ve volné půdě na zahradě přes celou zimu. V truhlíku mu však mohou promrzat kořínky. Zdroj: trattieritratti / Shutterstock

Jak zazimovat teplomilné bylinky

Zatímco mnohé byliny jsou u nás na zahradě jako doma, teplomilnější druhy naše mrazy zvládají jen velmi špatně. Před příchodem zimy je budete muset přesadit do květináče a umístit jinam. Takovým místem je ideálně zimní zahrada anebo parapet okna. Obecně jim v zimě vyhovují teploty mezi deseti až dvaceti stupni. V chladnějších prostorách neporostou, ale zesílí. V teple budou stále růst a můžete je tak průběžně sklízet. U přezimovaných bylin je potřeba dávat pozor na zálivku. Úplně postačí, když je budete zalévat jednou týdně, aby mohla zemina proschnout. Rozhodně je nenechávejte stát ve vodně. Většina teplomilných bylin upřednostňuje dobře propustnou půdu, a proto je lepší nechat vodu zcela protéct, případně květináč podložit jen velmi mělkou miskou nebo talířkem.

Bylinky nesnášející zimu

Mezi tyto teplomilnější byliny patří běžné kultivary rozmarýnu, bazalka, citronová tráva a vavřín čili bobkový list. Tyto rostliny můžete nechávat v květináči celoročně. To znamená, že až je budete opět vysazovat zpět na záhon, neodstraňujte květináč a zasaďte rostlinu do země i s ním. Předpokládá se, že ponecháte rostlinu jen v obyčejné plastové nádobě s perforovaným dnem. Tento postup je jednoduchý a usnadní vám přenos rostliny do zahrady i zazimování v chladnějších měsících roku.

Zazimované bylinky můžete doma průběžně sklízet. Zdroj: mama_mia / Shutterstock.com

Zdroje: https://www.wellandgood.com, https://abecedazahrady.dama.cz