Bylinkoviště: Naše babičky ho uměly vytvořit z obyčejných kamenů. Podívejte se

Pokud už nemůžete vydržet a volá vás zahrada, vybudujte si praktický záhon na bylinky. Jejich úspěšné pěstování vám totiž zajistí jednoduše bylinkoviště vytvořené z obyčejných kamenů.

Bez bylinek by to na zahradě nešlo. Nejenže se jedná o výborné čerstvé dochucovadlo v každé kuchyni, ale představuje i nádherný estetický prvek, který vám provoní v sezóně celou zahradu. Zároveň se jedná o rostliny plné vitamínů a významných látek pro lidské zdraví.

Jaké bylinky na zahrádce nesmějí chybět? Podívejte se na video zde:

Bylinky mají tradici

Léčivé účinky bylinek provázejí lidstvo již několik tisíciletí. Sbíraly se vždy ve volné přírodě a během středověku se začaly pro své pozitivní účinky pěstovat v klášterních zahradách. V současné době hrají důležitou roli ve zdravém životním stylu, a proto byste si je měli ve stravě dopřávat co nejčastěji. Mnohdy vám ulehčí i kdejaké nachlazení či nemoc a jsou i vynikající prevencí.

Pěstování bylinek zvládne i začátečník

Jestliže nemáte ještě moc zahradnických zkušeností, pěstování bylinek se opravdu bát nemusíte. Většina je jich velmi nenáročných a nezaberou moc času. Nevyžadují pravidelné hnojení, ani zálivku. Naopak se jedná o příjemnou relaxační činnost, která vám ve výsledku přinese voňavou, chutnou a zdravou odměnu.

Bylinková spirála oživí každé místo, a kromě bylinek v ní můžete pěstovat i některé trvalky. Zdroj: shutterstock.com

Založte si bylinkovou spirálu neboli bylinkoviště

Vytvořte si v zahradě dekorativní prvek, který bude zároveň i užitečný. Bylinková spirála oživí každé místo, a kromě bylinek v ní můžete pěstovat i některé trvalky. Pokud zvolíte k výrobě přírodní materiál, uchováte i přirozený ráz zahrady.

Z čeho lze spirálu vytvořit

Jednou z výhod bylinkoviště je, že jej můžete vytvořit z mnoha materiálů a lze využít různé zbytky, které už neupotřebíte. Vhodné je například dřevo, kámen či staré cihly. Můžete z nich pomocí malty či jiného pojícího materiálu vyrobit spirálovitou zídku. Kameny lze často jen šikovně vyskládat na sebe, vzniknou tak volné škvíry, které mohou posloužit hmyzu jako domky. Pak už jen stačí dodat do spirály vhodný substrát a vysadit zvolené bylinky.

Úspora místa a vše po ruce

Dalším bonusem je úspora místa na zahradě, protože na rovině by vám tolik bylinek, jež se vejdou do spirály, zabralo mnohem více prostoru. Tudíž si můžete dovolit pěstovat i více druhů bylinek. Zároveň budete mít veškeré bylinky pohromadě a ve chvíli, kdy je budete potřebovat, nebudete muset obíhat celou zahradu.

Jak spirálu založit

Ve výsledku budete mít stočenou, ke středu se zvyšující bylinnou zídku. Nejprve si zvolte vhodné místo, které by nemělo být daleko od kuchyně a během dne by mělo na bylinky dopadat co nejvíce slunečních paprsků.

Pomocí provázku si udělejte kruh o průměru 3 m a počítejte, že střed bude vysoký tak 1,5 m. Pokud byste chtěli menší spirálu, počítejte s tím, že pokud bude mít menší průměr než 2 m a výšku 1 m, bude se vám špatně osazovat a ve výsledku nebude moc efektní.

Na dno dejte drenážní vrstvu z kamínků a vykopané drti, aby se po dešti měla nadbytečná voda kam vsakovat. Zdroj: shutterstock.com

Na vybrané lokalitě pečlivě odstraňte drny a vrstvu půdy. Následně si položte základní vrstvu kamenů do tvaru spirály, která bude určovat celkový tvar. Kameny na sebe pokládejte tak, aby jejich vrchní plocha byla vždy lehce nakloněná ke středu spirály.

Na dno dejte drenážní vrstvu z kamínků a vykopané drti, aby se po dešti měla nadbytečná voda kam vsakovat. Následně přidejte vrstvu kompostu, kyprou zeminu smísenou s pískem či štěrkem a položte další řadu kamenů, jen začnete o kousek dále od okraje. Spirála by vám měla pozvolna stoupat a průběžně ji vždy doplňujte opět drenáží a zeminou.

Nastal čas spirálu osázet

Vršek spirály osázejte suchomilnými bylinkami, které vyžadují hodně slunce, jako například rozmarýn, tymián, pelyněk, šalvěj či levandule. Na závětrné spodní straně se bude zase dobře dařit bylinkám, které vyžadují více vláhy, proto sem vysaďte například mátu, kopr, petržel nebo meduňku.

