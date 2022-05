Nevyhazujte staré sáčky od čaje a nasypte jejich obsah k rostlinám

Použité čajové sáčky se dají upotřebit k mnoha užitečným věcem, proto byste je neměli zbytečně vyhazovat. Skvěle se hodí i k využití na zahradu, a to nejen jako prvotřídní hnojivo, ale i jako odpuzovač některých škůdců a chorob.

Čaj je hned po vodě nejkonzumovanějším nápojem světa. A možná nevíte, co všechno dokáže. Jde o velice praktického pomocníka v zahradě i v domácnosti. Výborně podpoří růst rostlin, zbaví vás doma nepříjemných pachů a připálenin, anebo navrátí lesk nábytku a rozzáří zašlou koupelnu i toaletu. Proto už nikdy nevyhazujte použité sáčky do odpadu, byla by to velká škoda.

Čaj je plný živin, využijte ho jako hnojivo

Využijte čajové sáčky k tomu, aby vám rostliny krásně rostly. Použité pytlíčky nechte vylouhovat jeden den v konvici s teplou vodou a poté s čajovým výluhem zalévejte záhony. Do půdy se uvolní dusík a další užitečné látky, které podpoří vaše rostliny i plodiny ve zdravém růstu.

Přímo na rostliny můžete aplikovat i čajový výluh, do kterého lze přidat citronovou šťávu, ocet nebo pomerančovou kůru. Zdroj: shutterstock.com

Pryč se škůdci, hlodavci a nemocemi

Staré sáčky s čajem můžete využít i jinak. Jakmile čaj vylouhujete, nechte sáček dostatečně odkapat a vychladnout. Pak je připraven na cestu do záhonu. Zahrabte jich několik do hlíny přímo k rostlinám a zalejte vodou, vyplaví se tak užitečný dusík přímo ke kořenům. Zhruba po týdnu sáček vyměňte za další. Tato péče ochrání rostliny před mnoha škůdci a plísněmi.

Přidejte čajové sáčky do kompostu

Máte zahrádku s kompostem? V tomto případě se vám staré čajové sáčky taky výborně hodí! Místo do koše je vyhazujte na kompost, dodáte mu spoustu užitečných živin.

Trápí vás prázdná místa v trávníku?

Přestože se o trávník pečlivě staráte, sem tam se prostě nějaké to prázdné místo během sezóny objeví. I v tomto případě vám pomůže obsah použitých čajových sáčků. Připravte si na tyto lokality semínka, která před výsadbou namočte do vylouhovaného obsahu čajového sáčku. Nejenže je zbavíte případných nečistot, ale také je velice posílíte. Tráva vám vyroste mnohem rychleji a bude mnohem vitálnější.

Čaj vás zbaví plevele

Zakopané použité sáčky nebo i samostatné čajové lístky v půdě podstatně zmírní růst nepříjemného plevele. Přímo na rostliny můžete aplikovat i čajový výluh, do kterého lze přidat citronovou šťávu, ocet nebo pomerančovou kůru.

Těšíte se na grilovačku? Vyrobte si podpalovač z čaje

Vysušené použité čajové sáčky ponořte do roztaveného vosku ze zbylých svíček a poté je rozložte na alobal nebo pečící papír, postupně zatuhnou. Zanedlouho máte prvotřídní podpalovače, které jdou velice snadno zapálit, výborně hoří a hodí se nejen do ohniště, ale i do krbu či zahradního grilu.

Čaj jako past na odlákání hlodavců

Vysušené sáčky fungují i proti myším. Stačí, když několik použitých čajových sáčků položíte na místa, kde by se hlodavci mohli vyskytovat. V případě, že dáte do sáčků navíc mátu nebo hřebíček, vyhnou se těmto místům velkým obloukem nejen myši, ale i mravenci.

V případě, že dáte do čajových sáčků navíc mátu nebo hřebíček, vyhnou se těmto místům velkým obloukem nejen myši, ale i mravenci. Zdroj: shutterstock.com

Čajové sáčky zklidní pokožku

Spálili jste se při práci na zahradě, anebo vás při grilovačce štípl komár? Přiložte si na ránu nebo postižená místa vychlazený čajový sáček. Dokonale zmírní svědění a dá potřebnou úlevu spálené kůži.

