Vyhodit bez užitku, nebo zrecyklovat? To je otázka, kterou dnes řeší stále více lidí. Určitě se přikloníme ke druhé variantě a nevyhodíme zbytečně ani použitý čajový sáček. Hodit se bude například na zahradě a mnozí se jistě budou divit, co všechno dokáže.

Čajové sáčky mnohdy bez rozmyslu vyhodíme do odpadkového koše, aniž bychom si uvědomili, že se připravujeme o možný užitek. Ten nám mohou nabídnout na zahradě, kde je nejen ekologicky zrecyklujeme, ale navíc zlepšíme kvalitu půdy. Jen bychom měli vědět, jak je správně použít.

Čajové sáčky jsou užitečné, jak ukazuje i video na youtube od Natural Ways:

Kvalitní hmota pro zahradu

Co všechno může takový obyčejný sáček od čaje na zahradě “zařídit”? Jak už bylo zmíněno, s jeho pomocí zvládneme zlepšit kvalitu substrátu a tím i životní prostředí pěstovaných rostlin.

Sáčky jsou totiž plné organické hmoty (buď drcených, nebo v případě kvalitnějšího čaje řezaných listů čajovníku), která se v půdě bude postupně rozkládat, a tím ji postupně nabídne důležité živiny. Jde především o tři základní prvky nezbytné k dobrému zdraví rostlin, tedy dusík, fosfor a draslík.

Zásobárna vody

Sáčky můžeme také umístit do blízkosti rostlin jen několik milimetrů pod povrch. Zřídíme si tak maličké, ale velmi účinné zásobárny vody, kterou rostliny budou moci využívat po delší dobu.

Čajové sáčky budou fungovat jako houbičky, které nasají a déle udrží zásobu vody, která by jinak jen protekla do hlubších vrstev a rostliny by neměly šanci na ni svými kořeny dosáhnout (případně by se naopak vypařila do ovzduší).

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Čajové sáčky nevyhazujte, poslouží na zahradě

Podporují růst rostlin

Dostatek dostupné vláhy, stejně jako nezbytné chemické prvky, působí pozitivně na růst rostlin, tvorbu květů a následně také úroky. Když si ke všem těmto výhodám navíc připočítáme skutečnost, že například zelený čaj obsahuje katechininy, tedy látky, jež můžeme zařadit mezi stimulanty růstu, zatímco kyselejší látky v čajových lístcích naopak odpuzují škůdce jako jsou slimáci a další, pak není o čem přemýšlet.

Pozor na materiál

Nechcete-li sáčky “sázet” přímo do záhonů, bude dobrou variantou jejich kompostování. Ve všech případech využití na zahradě se jen musíte přesvědčit, že se jedná o sáčky vyrobené z přírodních materiálů. Na trhu se objevují dokonce i plastové, ty ale od těch ekologických jen těžko poznáte. Proto se raději ujistěte, co jste si koupili a jak s tím dále naložit.

Ohleduplné a výhodné

Využitím již jednou použitého čajového sáčku, pro který najdeme nové, další využití, se alespoň trochu přiblížíme k udržitelnějšímu životnímu stylu. Ten vyžaduje nejen příroda, na níž se člověk v minulosti příliš neohlížel, ale také lidstvo samo.

Pro zachování nás samotných potřebujeme přírodu – a ta zase potřebuje zodpovědné lidstvo. Jedním sáčkem od čaje sice svět nezachráníme, ale můžeme tím začít. Odměnou nám bude vynikající úroda, jakou nám budou sousedé závidět nejen nyní, ale i v příštích letech.

Zdroje: www.countryliving.com, www.dailymail.co.uk, www.idealhome.co.uk