Proč zahradníci při dlouhém suchu zahrabávají k rostlinám použité sáčky čaje?

Všichni dobře víme, že rostliny potřebují kromě pravidelné zálivky také výživu, kterou jim dodáváme hnojením. Hnojiva můžeme koupit v obchodě ve formě chemických sloučenin, nebo lze využít přírodních zdrojů (což dnes již mnozí upřednostňují). Čajové lístky a látky, které obsahují, jsou jednou z vynikajících možností - a nejen k hnojení hortenzií.

Čajové sáčky jsou jedinečným příkladem produktu na jedno použití. Vložit do hrnku zalít horkou vodou a pak vyhodit. To je ale veliká škoda, protože i když je už příště nevyužijeme my, lidé, rostliny z nich mohou mít ještě mnoho prospěchu. Stačí sáček roztrhnout a čaj vysypat třeba do květináče nebo dokonce celý obal i s obsahem lehce zahrabat do zeminy. Uvidíte, že brzy poznáte jeho účinky.

Jak poznáme snadno rozložitelný sáček a co s ním?

Čajové sáčky jsou dnes již vyráběny z materiálů, které jsou šetrné k přírodě, snadno se rozkládají a nezpůsobují velkou zátěž. Proto se nemusíme bát jejich uložení do záhonku nebo do květináče, kde budou působit jako zásobník hnojiva, zejména taninu, který je obsažen v čajových lístcích.

To, co je pro nás odpad, rostliny uvítají jako posilující výživu. Taniny a fenoly totiž dokáží podpořit jejich růst a vitalitu. Jen bychom měli dát pozor na důkladné odstranění těžce rozložitelných či prakticky nerozložitelných částí, jako jsou v některých případech používané drobné kovové sponky.

Pokud si nejsme jisti, že jde o ekologicky šetrný sáček (ačkoliv jiné se již téměř neprodávají, ale pokud by se k vám přece jen dostal, je možné jej poznat podle toho, že je v mokrém stavu na omak kluzký), čajové lístky z něj k rostlinám raději vysypeme a naše svědomí zůstane určitě čisté. Je prokázáno, že účinek čajového hnojení uvidíme velmi brzy třeba na hortenziích. Ty můžeme spolu s azalkami, kapradinami a dalšími rostlinami, které si libují v kyselejší půdě, dokonce zalévat vodou, v níž jsme několik hodin nechali zbytky čaje vylouhovat.

Nevyhazovat! Použité čajové sáčky poslouží na zahradě jako výborné hnojivo. Zdroj: Pixabay

Pomoc při závlaze

Takovou, pro nás již nepotřebnou, drobnost, jako jsou právě použité čajové sáčky, můžeme ale s úspěchem využít také při zajištění závlahy, zvláště v případě rostlin pěstovaných v květináčích. Čajové lístky mají úžasnou schopnost nasát opravdu velké množství vody, které pak pozvolna uvolňují do půdy i v době, kdy se nedostaneme k okamžité zálivce. I v tomto případě stačí sáček umístit co nejblíže kořenům rostlinky a zasypat alespoň malou vrstvou zeminy.

Na dno květináče

Mimo již uvedené výhody tohoto “odpadu” pomohou zajistit rozsypané drobné lístečky čaje také ochranu rostlin před škůdci, které jejich trpká chuť i vůně odrazují. Zajímavou možností, která kombinuje všechny již uvedené výhody, je využití čajového sáčku při samotném sázení či setí do květináče. Pokud do ještě prázdné nádoby na dno vložíme právě tento malý přírodní zázrak a teprve na něj budeme vršit zeminu, do níž zasadíme rostliny, připravíme jim výborný základ pro růst a dobrý vývoj.

Výborná přísada do kompostu

Máme-li přece jen větší zahradu a chceme dopřát čajové dobrodiní všem rostlinám, nemusíme ke každé z nich zahrabávat jeden sáček. V takovém případě je možné použít je při přípravě kompostu a spolu s další rozloženou hmotou po určité době také k pohnojení celého pozemku. Jak vidíte použité sáčky čaje nyní? Ještě se zdá, že jde o pouhý odpad? Určitě ne.

Použité čajové sáčky jsou skvělé zejména pro hortenzie pěstované v nádobách. Zdroj: Profimedia

Čajové sáčky ideální k hortenziím

Hortenzie preferují kyselé prostředí a použité čajové sáčky mohou pomoci snížit pH půdy. Čaj obsahuje kyseliny, které se uvolňují do půdy a pomáhají ji zákyselit. To je pro hortenzie příznivé, protože to podporuje jejich optimální růst a zdraví.

Když zakopete přímo do půdy k základnám hortenzie, rozloží se a dodají organickou hmotu do půdy, což pomůže zlepšit její strukturu a zadržet vlhkost. Organická hmota také poskytne živiny a podpoří mikroorganismy v půdě, což přispívá k lepšímu zdraví vašich rostlin.

Čajové sáčky mohou sloužit jako malá mulčovací vrstva u základny hortenzií. To pomáhá chránit kořeny před přehřátím na slunci a zadrží vlhkost v půdě. To je obzvláště užitečné v horkých a suchých obdobích, kdy mohou být rostliny vystaveny stresu, obzvláště pro rostliny pěstované v nádobách

