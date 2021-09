Čarodějnická zahrada: Jak ji vytvořit? Vaše magické místo učaruje každému

Máte rádi tajemno, magii a mystické záležitosti? V tom případě si můžete takové místo vytvořit. Bude splňovat všechna tato kritéria a bude přímo na vaší zahradě!

Pokud vás magie vždy lákala, čarodějnická zahrada je pro vás ideálním řešením. A nemusí se jednat pouze o zahradu. Příjemně tajemný prostor si lze snadno vytvořit třeba i na terase.

Jak začít s magickou zahradu

Nejprve se po zahradě projděte a vyhledejte ten „nejopuštěnější“ kout, takové místo bude přesně to pravé.

Příprava je možná trochu náročnější, ale až bude vaše dílo dokončeno, nebudete litovat. Začněte na vybraném místě s úpravou terénu podle vašich představ. Uděláte nejlépe, když celý prostor vyčistíte – od všeho. Je tím myšlen například úklid větví, listí, plevele, větších kamenů apod. Půdu na místě budoucí tajuplné zahrady zryjte, a pokud máte vyzrálý kompost, půdu jím prohnojte. Takto je prozatím hotovo. Prvním úkolem je totiž tento kout očistit a pokud možno zbavit chemických „zbytků“. Půda by se měla vzpamatovat, protože jí kompostem dodáte potřebné živiny. Pokud do půdy vložíte krystal křemene nebo achát, měla by se v ní rozproudit ta "správná" energie.

Výbava čarodějnické zahrady může být různorodá. Zdroj: Profimedia

Tvoření čarodějnické zahrady

Záleží na vaší představivosti! Hezkým prvkem bude oltář i meditační místo. Zajímavých nápadů, jak takové místo vytvořit, je nespočet.

Oltář si můžete vytvořit z vysokého špalku, kolem kterého naskládáte kameny. Kreativitě se meze nekladou. Naskládejte kameny nejen kolem „oltáře", ale pokračujte s kamenitou cestičkou třeba k budoucí skalce.

Meditační místo doplňte většími okrasnými kameny, které budou vytvářet kruh. Pokud se rozhodnete použít opravdu velké nerosty, rozhodně si řekněte manželovi nebo sousedovi o pomoc, sama byste je nosit neměla, to moc dobře víte.

Velice zajímavým prvkem bude kruh vysypaný menšími oblázky a uvnitř kruhu postavené velké kameny na výšku. Nejlepší jsou kameny připomínající jehlan nebo vysoký tubus.

Dekorace z kamenů jsou pro tuto zahradu přímo žádané. Vytvořte si malý Stonehenge, různé obrazce, chodníčky... Všechny tyto výtvory budou vypadat úžasně.

Parádu udělají i suché větve a pařezy, které v prostoru naaranžujete do různorodých tvarů a výšek.

I nejrůznější závěsné dekorace vám místo zpříjemní. Zdroj: Profimedia

Jak váš balzám na duši utajit

Ve své svatyni nebudete chtít být rušeni, to je jasné. Zkuste jako zástěnu kolem vysadit vysoké rostliny, které místu poskytnou nerušené soukromí. Použít můžete třeba okrasné trávy, jako jsou dochan psárkovitý, ozdobnice čínská nebo kortaderie dvoudomá.

Jaké rostliny do vaší oázy klidu vybrat

Možná je vám už předem jasné, že se k takovýmto účelům sázely především bylinky, čili „čarovné bejlí". Ale své místo tu mohou mít i jedlé květiny a zelenina. Samozřejmě nesmíte zapomenout na sklizeň za svitu měsíce, z takové činnosti pak magie přímo čiší!

Které rostliny by určitě neměly chybět:

rozmarýn

bazalka

měsíček

levandule

Levandule bude ozdobou vaší čarovné zahrady Zdroj: nieriss / Shutterstock.com

máta

kopřiva

šalvěj

heřmánek

Heřmánek pravý (Matricaria recutita) Zdroj: Andrey Maximenko / Shutterstock.com

Dolaďte si své soukromé království

Někdo má rád runy, někdo zase krystaly. U mě to jsou krystaly a vážky v jakékoli podobě. Vážka se zrovna docela dobře tvoří z oblázků. Popusťte uzdu své fantazii a dodejte zahradě šmrnc třeba i mechem, a také myslete na sezonní jedlé květiny, jako jsou například různé druhy krásných a chutných denivek.

Zdroje: www.novinky.cz, balconygardenweb.com