Přišel čas vysadit dvouletky: přehled těch nejkrásnějších a zcela nenáročných

Jako dvouleté rostliny neboli dvouletky označujeme ty, jejichž doba od vyklíčení po ukončení rozmnožování trvá dva roky. Když dokvétají cibuloviny, ale ještě nezačaly kvést letničky, je čas přesně pro ně! Pokud máte na zahradě vizuální díru po jarních rostlinách, vysaďte tam dvouletky. Jsou vhodné i k řezu. Nejlépe se hodí do bezúdržbové a přírodní zahrady.

Dvouletky jsou stále opomíjené, i když mají skoro stejné nároky na půdu. Nejlépe vám půjdou na slunném a teplém místě

Jak vysévat dvouletky

Nejprve smíchejte semena s jemným pískem a důkladně promněte, tím narušíte ochrannou vrstvu. Vysejte je do polostínu na záhon nebo do květináče. Dbejte na pravidelnou zálivku. Rostlinky začnou klíčit zhruba po 10 dnech.

Náprstník červený je léčivá bylina obsahující látky působící na srdce a oběhový systém Zdroj: Profimedia

Malý přehled kdy co vysadit

Květen - červen vyséváme zimní fialy, náprstník, hvozdík bradatý, zvonek, topolovku

Červenec – macešky, sedmikrásky, pomněnky

V září rostlinky (měly by mít alespoň dva lístky) přesaďte na konečné stanoviště a na zimu přikryjte chvojím. Pravidelnou zálivku většina dvouletek vyžaduje i v zimě (ve dnech kdy nemrzne).

Pokud jste ale stejný střelec-zahradník, jako já, zjednodušte si to a semena prostě nasypejte do záhonu, zalévejte a nechte volně růst. Rostlinky nepřesazuji a na zimu nezakrývám, ani nezalévám. I přes to všechno mě rostlinky odměňují bohatou květenou. Dvouletky se množí převážně semeny. Takže když jedna dvouletka odkvete a vysemení se, máte další rok stále krásně barevný záhon. Je to snadné, co říkáte?

Jaké dvouletky patří mezi mé oblíbené?

Hvozdík:

Má 30-60cm, odolá i nepříznivému počasí. Sladce voní a ve váze vypadá úžasně. Semena seženete v každém zahradnictví. Největším hitem je kultivar „Noverna Clown F1“, jeho květy vykvétají v bílé barvě a postupně se mění na růžovou.

Náprstník červený:

Je léčivá bylina obsahující látky působící na srdce a oběhový systém. Ale pozor! Je považována za jedovatou, a to právě kvůli vysokému obsahu těchto látek.

Dává přednost vlhkým, kyprým, slabě kyselým až kyselým kamenitým půdám. Často ho najdete volně v přírodě. Dorůstá do výšky až 120cm a květy má většinou růžové nebo fialové.

Macešky (violy či violky):

Možná ani netušíte, že je známo více než 450 druhů macešek! Dají se pěstovat jako letničky, dvouletky, trvalky i skalničky. Květy mají 4-5cm, ale existují i obří druhy, které se pyšní 6-8 centimetry! Vysévejte opatrně, v jednom gramu je cca 750 semínek, ze kterých vyroste až 250 rostlin.

Na svou vůni láká noční motýli s dlouhým sosákem, kteří jsou hlavními opylovači večernice. Zdroj: Profimedia

Večernice vonná:

Téměř 120cm vysoká bylina, moc hezky kvete, ale i nádherně voní. Na svou vůni láká noční motýli s dlouhým sosákem, kteří jsou hlavními opylovači večernice. Barva květu je fialové i bílá. Líbí se jí na sluníčku nebo v mírném stínu.

