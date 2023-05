Jak na obří bulvy celeru? Zkušená zahradnice vám prozradí své tajné fígle

Pěstujete celer? A pokud ne, nechtěli byste jeho pěstování vyzkoušet? V několika málo minulých letech byl doslova znovuobjeven nejen jako skvělá zelenina, ale také jako ideální potravina pro redukční jídelníček. Naučte se jej pěstovat a objevte vynikající celerové recepty.

Zdroje: thehappyfoodie.co.uk, cs.wikipedia.org

Celer miřík v našich zahrádkách

S celerem - jak ho známe my - se nesetkáme všude. Je spíš typický pro nás a naše sousedy. Je to ne příliš často používaná kořenová zelenina, přestože je naprosto vynikající potravinou, která se může hodit i při snaze o hubnutí. Napomáhá zažívání, ale je to také přírodní afrodiziakum, které znali Egypťané, Řekové i Římané.

Pěstování celeru není vůbec nijak náročné.

Paní Lena z Života v souladu prozradí své tři typy, jak vypěstovat opravdu veliké bulvy celeru.

Celerová bulva

Celer je u nás oblíbenou kořenovou zeleninou, kterou byste jinde ve světě jen marně hledali. Neplatí to samozřejmě všude. Naši evropští sousedé a některé další země také pěstují a používají celer v kuchyni, ale pěstování bulvy celeru je skutečně téměř raritou, stejně jako kořenové petržele.

Když se proto rozhodnete, že připravíte na dovolené cizokrajným přátelům svíčkovou, můžete snadno zjistit, že to není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Většinou se setkáte jen s řapíkatým celerem a hladkou listovou petrželkou. Mají sice podobné chutě, ale jen těžko z nich vyrobíte svíčkovou jako od maminky.

Vypěstujte si celery bílé a veliké podle rad zkušené pěstitelky. Zdroj: shutterstock.com

Co s celerem?

Celer se však zdaleka nehodí jen do, u nás tolik oblíbené, svíčkové. Je to zelenina, která je v posledních letech pro své blahodárné účinky na naše zdraví velmi ceněna. Jako každá zelenina i celer obsahuje řadu vitaminu a minerálů. Mezi ty nejvýznamnější rozhodně patří vitaminy K, C a B6. Z minerálů jsou to draslík, železo a vápník, důležité jsou však také antioxidanty. Celer je i potravinou obsahující jen minimum kalorií.

S trochou šikovnosti se dá zařadit do jídelníčku v podobě celerových smažených hranolek, celerového pyré nebo krémové polévky. Ta může být díky jemně rozmixovanému celeru i zcela bez smetany. O něco atypičtější, ale velmi zajímavé, je použití celeru v zeleninových salátech, hodí se k masům a sýrům. Z celeru můžete připravit chutnou pomazánku s jablky a mrkví.

Celer je i ústřední surovinou v receptu, kterému bude brzy 100 let. Tehdy Arthur Francois Dumont představil v ženevském Café de Paris pečený celerový steak. Podle této restaurace byl chod také pojmenován. Pokud se s ním na nějakém menu setkáte, vězte, že jde o velké pečené plátky celeru přelité omáčkou vyrobené ze spousty bylinek. Patří mezi ně estragon, petrželka, tymián, kajenský pepř i troška kapar a karí. Omáčka dodá plátkům zeleniny šmrnc a tak je z obyčejného zeleninového pokrmu vyhlášená delikatesa.