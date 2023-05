Naše babičky nikdy nevysazovaly do blízkosti celeru salát . Měly dobrý důvod!

Celer je zelenina, která nesmí v kuchyni chybět. Používáme jej k přípravě zeleninových polévek, vedle kořenové petržele a mrkve je celer nezbytný k přípravě silných masových vývarů, lze z něho vyrobit polévkový celerový krém nebo celerový zeleninový salát. Chcete si jej letos vypěstovat? Poradíme vám, jak na to. Ale poradíme vám také, proč vedle celeru naše babičky nesázely zelený listový salát.

Vypěstujte si celer

Celer (Apium graveolens) je oblíbenou zeleninou, která se vysazuje na jaře. Abyste nemuseli kupovat ne zcela levnou sadbu, lze si celer předpěstovat v květináči nebo v pařeništi. Semena by se měla vysévat nejpozději na konci ledna, neboť celer má dlouhé vegetační období. Pro zlepšení klíčivosti semen je vhodné namočit je předem v teplé vodě, pak zasadit do mělkých otvorů v substrátu a jemně přikrýt tenkou vrstvou půdy. Až jsou sazeničky vysoké asi 10 cm, mohou už na záhon.

Celer potřebuje zeminu bohatou na živiny a dostatek vláhy. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Výsadba celerových sazenic

Sazenice celeru se vysazují na předem připravený a živinami obohacený záhon ve vzdálenosti 20 – 30 cm. Celer ke zdárnému růstu potřebuje prostor, zeminu bohatou na živiny a dostatek vláhy. Závlaha je pro vypěstování zdravého, silného a velkého celeru podstatnou podmínkou.

Sklizeň

Celer bývá zralý pro sklizeň asi za 14 až 18 týdnů od výsadby. Sklízí se tak, že každou bulvu samostatně vyrýpneme a oddělíme nadzemní část stonku. Celerové listy můžeme v průběhu celé sezóny postupně odlamovat a používat jako zelenou nať do polévek, na podzim, kdy je celerové natě nadbytek, ji lze nakrájet a usušit na zimu. U celerových bulv odkrájíme kořeny a je možné je uskladnit do bedničky s pískem. Zde vydrží čerstvé až do jara.

Smíšené kultury: ano a ne

Zahrada není pole, kde by se pěstovala jediná monokulturní plodina. Zahrada je společenství rozmanitých rostlin, které si při svém vegetačním cyklu vzájemně vyhovují, doplňují se, vylepšují vlastní růst, vytváří si vzájemně vhodné mikroklima a dokonce si navzájem pomáhají v boji proti chorobám a škůdcům. V zahradách jsou ale i takové rostliny, které byste vedle sebe sít či sázet neměli! Konkurují si, trpí stejnými chorobami a podléhají stejným škůdcům. Takovým příkladem je celer a zelený listový salát.

Hlávkový salát byste vedle celeru neměli pěstovat. Zdroj: Shutterstock

Proč?

Za prvé: celer potřebuje hodně živin, zejména dusíku, aby se dobře vyvíjel. Stejné, ne-li větší, nároky na dusík má zelený salát. Obě zeleniny tak budou o dusík vzájemně soutěžit, což nebude prospívat žádné z nic.

Za druhé: celer produkuje do půdy silné chemikálie, kterými odrazuje škůdce a choroby. Tyto chemikálie mohou ohrozit okolní plodiny, zvláště ty s jemným povrchovým kořenovým systémem. A přesně takový má zelený listový salát.

Za třetí: celer roste výrazně pomaleji než zelený salát a má mnohem větší kořenový bal. I v tomto případě si kořeny obou zelenin konkurují v boji o výživu, nezbytné minerální látky a vlhkost.

Chcete-li tedy na svých zahradách mít krásné velké zdravé hlávky zeleného salátu a současně i chutný velký celer, dbejte na rady našich babiček i zkušených zahrádkářů: celer a zelený salát vedle sebe nepatří!

Zdroje informací: www.youtube.com, www.abecedazahrady.dama.cz