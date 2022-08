Černé fleky na listech růží: Měli byste zpozornět a ihned jednat

Říká se, že krása jde ruku v ruce s ošklivostí. Možná právě proto dala příroda růžím do vínku jednu nepříjemnou nemoc – černou skvrnitost.

Snad každý z nás miluje růže. Jsou krásně rostlé, hrdé, květnaté a některé druhy tak přenádherně voní! Jaký barbar by chtěl takovou krásu zničit? Příroda je někdy zlomyslná a zpupným růžím vyrobila jednoho přirozeného nepřítele. Hádejte, co to je? Samozřejmě, že houba. Houby v rostlinné říši patří mezi velké zabijáky. A černá skvrnitost (Diplocarpn rosae) není výjimkou. Můžete ji zpozorovat jako tmavě hnědé, červenofialové až černé tečky na listech. Zpočátku působí nenápadně, ale postupně se začínají do sebe slévat, vytváří větší útvary a to už přehlédnout nejde!

Zpočátku se černá skvrnitost projevuje ve formě teček. Později se černé plochy rozšíří. Zdroj: Profimedia

Žluté a opadavé listy

Růžím tohle postižení listů bere krásu. Ale to není to hlavní. Černá skvrnitost je velmi zákeřné onemocnění, které rostlinku prakticky den po dni zabíjí. Jaké jsou další symptomy? Třeba předčasné žloutnutí, hnědnutí či opadávání listů růží. Růže sama o sobě je čím dál slabší a nemoci odevzdanější. Proto méně kvete než obvykle. Jak jí můžete pomoci?

Černá skvrnitost je silný nepřítel

Popravdě nebude to snadné. Černá skvrnitost je poměrně silný nepřítel. Ty tmavé tečky, které vidíte na listech růží, jsou totiž drobné rozmnožovací orgány houby, které se po uvolnění šíří dál. Černá skvrnitost napadá výhradně růže a rychlost její ničivé síly dost závisí na počasí. Čím je větší vlhko, tím se cítí „více v kramflecích“ a škodí. Zajímavé je, že černá skvrnitost je odolná i proti mrazu (přežije i teplotu do – 18 °C). Pokud tedy žijete v naději, že se v zimě všechny nemoci ztratí, tak v případě černé skvrnitosti to neplatí. Přezimuje na listech a šupinách pupenů. Na jaře se probudí a udeří novou silou na mladé listy. Jak tomuto „růžovému armagedonu“ můžete předejít?

Nemoc je na růžích znát hned na první pohled. Zdroj: Profimedia

Vyberte si dobrou odrůdu

Jsou lidé, kteří mají tuhý kořínek a pak „neduživci“, co je porazí sebemenší chřipečka. U růží je to také tak. Existují odrůdy, které jsou ke skvrnitosti náchylnější pak ty, které se jim dokážou ubránit. Mezi odolnější druhy růží patří Silver Star, Soir d’Automne, Sterling Silver, Whisky, Wiener Charme, Charleston, Cherry Brandy, Circus, Duftwolke, Eminence, J.F. Kennedy, Kimono, Lilli Marleen, Orange Sensation, Piccadilly, Rumba, Red Garnette, Schneewithcen, Virgo nebo Königliche Hoheit.

Braňte se vlhku

Houby (tedy i černá skvrnitost) mají rády vlhko. Proto jim zbytečně neusnadňuje situaci a nevysazujte růže blízko vodních toků, jezírek či rybníčků. Naopak dopřejte jim slunné a vzdušné místo, s většími rozestupy mezi keři, aby mezi nimi mohl volně proudit vzduch.

Černá skvrnitost může napadnout i stonky. Zdroj: Profimedia

Likvidujte napadené listy

Jak jsme už napsali, nebezpečná černá skvrnitost se šíří přes listy dál. Pokud tedy napadenou rostlinku nezbavíte „časované bomby“, můžete si být jisti, že u vás na zahradě ubude růží.

Posilujte imunitu rostlin

Dopřejte růžím dostatek výživy a pravidelnou zálivku. Čím zdravější růže bude, tím lépe odolá možnému napadení. Pozor ale se zálivkami na list! Každá kapka vlhkosti nahrává nepříteli!

Při zalévání růží se raději vyhněte listům. Zdroj: Profimedia

Použijte fungicidní přípravky

Chemie samozřejmě není ideální a spousta zahradníků se k ní obrací až jako k poslední instanci. Nicméně pravdou je, že fungicidy (tedy postřiky na hubení hub) většinou odvedou dobrou práci. První postřiky napadených růží provádějte od června a pak v průběhu celé vegetace. Jejich četnost závisí i na počasí. Pokud si chcete účinek přípravku posílit, střídejte různé výrobky a výrobce. Dobré reference má Discus, Syllit 65 WP, Syllit 400 SC, Dithane DG Neotec, Dithane M 45, Saprol proti houbovým chorobám růží, Dithane M 45, Folicur AL, Novozir MN 80 NEW.

