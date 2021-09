Pozor na černé jahody: Co vám přijde, když na internetu objednáte semena?

Už jste je také viděli? Černé jahody si můžete koupit v online obchodech. Semínka vysejete a voila! Jahodníky jako z pohádky a plody jako…? A plody jako mají všichni sousedé. Prozradíme vám, co byste měli vědět o černých jahodách.

Online prodej semen černých jahod

Doba přeje internetovým obchodům a zásilkovému prodeji po celém světě. Pokud se „vaše“ loď nezasekne v Suezské průplavu, budete mít objednané zboží doma do jednoho měsíce, i když přicestuje z opačné strany planety. I semínka rostlin se dají online koupit a rozhodně se to zdá být lepší nápad než nákup celých rostlin. V jakém stavu by se k vám dostaly sazenice po projížďce kolem světa?

Víte, jak vypadají jahodníky plodící černé jahody? Zdroj: Shutterstock.com / rodimov

Levná exotická semena jahod

Semena černých, zelených, modrých, fialových či duhových jahod jsou k dostání a nejstojí majlant! Třicet semen černých jahod koupíte za čtyřicet korun, zhruba tři sta semen duhových jahod koupíte za zhruba sto třicet korun, a to už za to asi stojí, ne? Doprava je zdarma a co teprve až to uvidí děti!

Neobvyklé barevné varianty jahod

Je v tom ale háček. Pokud vám semena vůbec vzejdou a pakliže to budou skutečně jahodníky, neočekávejte jiné než klasické červené. Černé, modré, brčálově zelené či duhové jahody neexistují. Tedy zatím ne. Barevný obrázek je jen klamavou reklamou a obyčejným podfukem.

Pokud toužíte po jahodové senzaci, raději se obraťte na renomované české prodejce. Třeba budou mít k dispozici semena či sazenice jahodníku bílého ananasového, odrůdy „Snow White“ čili Sněhurka, nebo „White Dream“. Také můžete narazit na jahody mírně do fialkova. Ve skutečnosti jsou velmi tmavé až mírně fialkové. Každý obyčejný chlap by ale řekl, že jsou červené a basta! Fialkové se jmenují „Purple Wonder“ a setkat se můžete i s nažloutlou variantou bílých jahod „Yellow Wonder“.

Bílé ananasové jahody skutečně existují. Zdroj: Tukta R Karn / Shutterstock

Jiné atypické plody

Pokud toužíte po něčem extra, jahodomalina neboli ostružiník jahodnatý by také mohl splnit vaše očekávání. Zapomeňte ale na pnoucí se jahodníky označované jako „Mount Everest“. Na tento podfuk se už přišlo dávno a jahodníky se skutečně nechovají jako liány. Raději investujte do zeminy, hnojení a ochrany před škůdci. A vypěstujte si ty nejchutnější červené!

Po výtečných malinoostružinách přicházejí malinojahody. Zdroj: FotoHelin / Shutterstock

Zdroje:https://strawberryplants.org, https://laidbackgardener.blog