Jak pěstovat černé rajče: Jeho chuť je mnohem lepší než u běžných odrůd

Rajčata každoročně v sezóně hýbou Českem. Překvapte svou rodinu či známé rajčetem černým! Tento zvláštní hybrid nadchne svou netypickou barvou i množstvím antioxidantů.

Na zahradě, v kontejneru, v pytli, prostě kdekoliv to je reálné. Češi pěstování zeleniny a ovoce milují, rajčata nevyjímaje. Každoročně se mnoho z nás pokouší o nějakou osobní novinku. Což takhle zkusit letos černé rajče? Že vás to zajímá? Děláte dobře! Tento hybrid má mnoho benefitů! Jen do toho.

Rajče odrůdy Indigo Rose Zdroj: vaivirga / Shutterstock.com

Černé rajče

Rajče zcela tmavé barvy Indigo Rose samozřejmě přišlo na svět šlechtěním, ale to neznamená, že byste se ho měli nějakým způsobem obávat. Ale proč takové „hokusy pokusy“? Právě toto ojedinělé zabarvení má jedno velké plus. Tmavou barvu má na svědomí flovonoid antokyan, který pozitivně ovlivňuje zdraví člověka. Podporuje imunitní systém, má protirakovinné účinky, je skvělým zdrojem antioxidantů a jeho přísun předchází i zánětům močových cest. Se stejnou látkou se setkáváme například u borůvek, třešní, černých fazolí, červeného zelí, ale i u okvětních lístků pomněnek, aj.

Druhým „protože“ je rozhodně atraktivita. Jinak zbarvené plodiny v některých jedincích vyvolávají trochu smíšené pocity, ale člověk je od přírody zvídavý typ a jeho zvědavost většinou zvítězí.

Rajčata můžete pěstovat nejen v různých velikostech, ale i barvách a chutích Zdroj: vaivirga / Shutterstopck.com

Odrůdy černých rajčat

Jestli si myslíte, že černé rajče je jedno jediné a tím to hasne, není to tak ani zdaleka. I černých rajčat existuje několik odrůd, ze kterých si můžete vybrat. Představíme vám několik vhodných kandidátů a ne každý vznikl šlechtěním.

Kumato – průměr plodu 5 -7 cm, přeroste i 2 m, velice odolné proti většině chorob rajčat

– průměr plodu 5 -7 cm, přeroste i 2 m, velice odolné proti většině chorob rajčat Black Krim – rostlina dorůstají 1,5 metru, plod dosahuje velikosti až 12 cm

– rostlina dorůstají 1,5 metru, plod dosahuje velikosti až 12 cm Black Cherry – tyčková rajčátka, plod o velikosti 2 – 3 cm

– tyčková rajčátka, plod o velikosti 2 – 3 cm Blueberry – opět tyčková záležitost, plod má 2 – 4 cm

Indigo Rose

U nás nejspíš nejrozšířenější tyčková odrůda vznikla šlechtěním divokých rajčat z Chile. Nároky na pěstování se nijak neliší od ostatních odrůd, černé rajče ničím nevybočuje, snad jen tou nezvyklou barvou. Antokyany obsažené v rajčeti dokonce chrání plody před UV zářením i suchem. Plody rajčete jsou kulovitého menšího tvaru o hmotnosti cca 70 -80 gramů. Látky, kvůli kterým byla odrůda vyšlechtěna – antokyany, jsou obsaženy ve slupce plodu. Jelikož se černá barva tvoří jen pod palbou slunečních paprsků, skvěle poznáte, na jaké kusy vám slunce svítí. Zcela osluněné plody budou mít celistvě černou až černofialovou barvu. Ta, na která slunce moc nedosáhne, budou mít zelený spodek. Rajče se trhá ve chvíli, kdy je spodní část načervenalá. Poznat tu chvíli není úplně jednoduché, možná vám chvilku bude trvat, než se do té správné zralosti trefíte.

Zralá Indigo Rose rajčata na zahradě. Zdroj: Huy Thoai / Shutterstock.com

Pěstování Indigo Rose

Je libo semínko či sazeničku? Je to na vás. Pokud začínáte u semínka, předpěstujte si sazeničku tak, jak jste zvyklí. Až nadejde čas, kdy se zahrádkáři vrhnou na vysazování sazenic do záhonů či kontejnerů, je čas i na tyto sazeničky. Substrát v květináči se sazenicí udržujte mírně vlhký, posléze rajče vysaďte na vámi určené místo, ale nezapomínejte na dostatečnou vzdálenost mezi rostlinkami. Ke každé rostlině dejte oporu, je pro rajče velice důležitá. Po vysazení důkladně zalijte.

Starost během růstu a zrání se neliší od jiných druhů rajčat. Zalévat ideálně jednou denně, dopřát rostlině dostatek světla a slunce.

