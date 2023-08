Černý bambus: V zahradě vypadá přímo magicky, ale málokdo ho zná

Černý bambus, latinsky Phyllostachys nigra, je krásná exotická rostlina, která se pomalu dostává i do českých zahrádek. Je velice atraktivní, a to především barvou kmene a listů, které procházejí zajímavou proměnou.

Pokud jste ještě o tomto typu bambusu neslyšeli, byla by škoda o něm nevědět. Můžete se s ním také setkat pod názvem listoklasec černý. V zahradě totiž tvoří nepřehlédnutelnou dominantu. Může být použitý jako živý plot, jako ozdoba zahradních jezírek nebo i zajímavá součást skalky. Černý bambus je také možné pěstovat v přenosných nádobách. Je poměrně odolný vůči chladu a mrazu.

Jak černý bambus vypadá

Jedná se o vytrvalý bambus, který pochází z Číny a Japonska. Je schopný dorůst až do výšky 10 metrů a má tmavou a lesklou kůru. U nás zpravidla dosahuje výšky 3 m. Jde o trsnatou rostlinu, která se příliš nerozrůstá, ale přesto kolem sebe vyžaduje dostatek prostoru. V horní části stonku bambusy mírně visí.

Zajímavé jsou jeho úzké kopinaté listy, které jsou první rok barvy olivové, druhý jsou červeno hnědé a teprve třetí rok se změní na leskle černé. Dlouhé bývají cca 6 až 10 cm a zpravidla tvoří poměrně hustý porost.

Jaké vybrat stanoviště

Pokud se rozhodnete pěstovat tento druh bambusu, měl by být do jisté míry dostatečně chráněný před nebezpečím silných větrů. Zbytečně by byl vystavený riziku polámání. Stejně tak rostlině určitě dopřejte dostatek slunce, bude mnohem rychleji tvořit atraktivní černé stonky.

V jaké půdě se černému bambusu daří

Podobně jako ostatní bambusy, i tomuto druhu se nejlépe daří v dostatečně propustných půdách bohatých na živiny. Miluje velké množství vláhy, nemá rád přesušené půdy a déle trvající sucho. Během zimu postačí jen mírná zálivka. Skvěle odolává mrazům až do -23 °C. Černý bambus není potřeba hnojit a je značně odolný vůči chorobám a škůdcům.

