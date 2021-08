Černý kořen: Zapomenutá zelenina našich babiček. Proč ho tak milovaly?

Černý kořen je pro někoho neznámý pojem. Tato zelenina trochu upadla v zapomněmí, ale do našich záhonů se pomalu navrací.

Jak to s černým kořenem bylo…

Černý kořen neboli hadí mord španělský, vznikl podle italského slova scorzone, které v tomto jazyce znamená jedovatý had. Lidové pověsti praví, že pokud se kořen vloží hadovi do úst, zhyne.

Jedná se o kořenovou zeleninu, která byla využívána ke kulinářským účelům již v 16. století. Germánské a keltské národy ho jedly ve velkém, protože věřily, že budou uchráněny od dýmějového moru.

Hadí mord není jen lahodný

Černý kořen má spoustu pozitivních účinků na naší tělesnou schránku. Obsahuje vitamíny A, B1, B2, C a E, dále je zdrojem vápníku, draslíku, hořčíku, fosforu a železa. Je ideálním společníkem k redukční dietě, neboť má minimum kalorií a je skvěle stravitelný. Též je vhodnou zeleninou pro diabetiky.

černý kořen zvaný hadí mord španělský Zdroj: Shutterstock.com / Patrycja Nowak

Pěstování hadího mordu není složité

Dobrá zpráva je, že kořen je mrazuvzdorný a na pěstování opravdu nenáročný. Velkým plusem je, že se dá sklízet celoročně. Jedlý není pouze kořen, pochutnat si můžete na listech, květech i stoncích. Přesto všechno se u nás moc nevidí.

Šoupněte ho na slunné stanoviště, tam se mu bude dařit nejlépe. Jednoleté kultivary vysévejte rovnou do půdy, nejlépe časně na jaře. Půda by měla být řádně zrytá a obohacena kompostem nebo hnojem. Vysévejte do 30 cm širokých řádků a do hloubky asi 3 cm. Pravidelná zálivka je nutností!

Hadí kořen můžete zkusit zasít i v srpnu a sklidit až za další rok na podzim. Má to ale háček…po zimě je rostlina náchylná k vyběhnutí do květu, což pro kořen není to pravé ořechové.

Sklizeň probíhá na podzim a může se protáhnout až do zimy, ale dřív, než zamrzne půda. Kořeny vytahujte ze země velice opatrně, jestli se kořen zlomí, musíte ho zpracovat co nejdříve. Neporušené kořeny lze uchovávat někde, kde je vysoká vlhkost vzduchu. Při těchto ideálních podmínkách skladování kořen vydrží i rok.

Pěstovat kořen se dá i jako trvalka. Vše je stejné jako u jednoletého pěstování, pouze s tím rozdílem, že nesklízíme kořeny po dobu tří let (během těchto let využívejte pouze nadzemní části rostliny).

Květy černého kořenu lze bez obav konzumovat Zdroj: AS Food studio / Shuttershock

Vypěstováno máme, ale co teď s kořenem dělat?

Kořen se konzumuje vařený nebo syrový, má oříškovou nasládlou chuť. Hadím mordem byste se neměli úplně přecpat, protože je vcelku nadýmavý.

Nejprve byste měli kořen pečlivě omýt a oloupat černý povrch. Doporučuje se použít rukavice, protože oloupaný kořen je lepkavý. Po odstranění tohoto černého povrch začne vytékat latex, toho se musíte zbavit taktéž. Jestli se vám latex dostane na pokožku, pustí se vás až druhý den.

Pokud máte kořen čistý, hoďte ho do kyselé vody – zabráníte zhnědnutí.

Tak…a teď záleží jen na vás, co si připravíte za dobrotu. Zeleninový salát? Proč ne, kořen se jí i syrový.

Nebo něco epésnějšího?

Co říkáte na černý kořen v sezamové krustě…zní to moc dobře!

Smažený černý kořen je delikatesa Zdroj: Profimedia

Budete potřebovat:

600 g hadího mordu

citronovou šťávu

dvě lžíce mouky

špetku cukru

sůl

osm lžic sezamových semínek

šest plátků toastového chleba

jedno vejce

olej

Postup:

Kořeny oloupejte (viz výše), povařte ve vodě s citronovou šťávou, solí a cukrem po dobu asi 7 minut. Kořen by měl být ještě pevný.

Toasty opečte, rozmixujte a smíchejte se sezamovými semínky. Kořeny obalte podobně jako řízek. Nejprve v mouce, pak přichází na řadu vejce, finále je připravená strouhanka.

Jestli máte fritézu, využijte jí. Pokud ne, pánev to jistí. Smažte v/na oleji do zlatova, přebytečný olej nechte vsáknout do papírové utěrky.

Přílohu zvolte podle sebe. Někdo si ke kořenu vytvoří jednoduchý salát z polníčku, někdo preferuje bramborovou kaši.

Zdroje:www.zahrada.sk, abecedazahrady.dama.cz, hobby.magazinplus.cz