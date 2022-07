Černý pepř si vypěstujete snadno i doma: Jak pěstovat pepřovník jako pokojovku?

Snad nikdo si nedokáže představit vaření bez pepře. Málokdo však ví, že se dá pepřovník pohodlně pěstovat jako krásná pokojovka.

Pepřovník se z Indie, ze své domoviny, kde se s oblibou pěstuje už tisíce let, rozšířil po celém světě. Existují stovky druhů tohoto koření, u nás je nejoblíbenější pepř černý, bílý a červený.

Stálezelená rostlina

Možná jste nikdy pepřovník neviděli, přitom se dá pohodlně pěstovat doma v květináči. Rostlina je stálezelená, roste popínavě a má listy srdčitého tvaru. V domácnostech se pěstuje spíše pro okrasu, nicméně je možné vypěstovat si i vlastní kuličky koření. Musíte však dodržet pravidla pro jeho pěstování a dopřát pepřovníku vhodné podmínky pro jeho růst.

Plody pepřovníku jsou zelené a pak zčervenají. Zdroj: Profimedia

Rosení vodou

Ať už se rozhodnete pěstovat pepřovník ze semínek nebo z odnoží, rostlina potřebuje kyprou a vzdušnou půdu, dostatečnou vlhkost a živiny. Dejte pozor, abyste ho nepřelili, stejně tak nesmí uschnout. Ideální je rosení vodou z rozprašovače, zejména pokud máte doma velké sucho. Zalévejte ho odsátou nebo dešťovou vodou.

Pozor na slunce

Pro pepřovník vyberte teplé stanoviště, vhodný je i polostín, pozor však dejte na sluneční paprsky, které by mohly uškodit zejména mladým rostlinkám. Vhodná je teplota zhruba mezi 20 a 22 °C, v zimě nesmí klesnout pod 16 °C. Nezapomínejte na hnojení, vhodné je tak zhruba dvakrát až třikrát měsíčně, a to od jara do podzimu, během zimy by se pepřovník neměl hnojit.

Každá barva pepře má jinou chuť. Zdroj: Profimedia

Co barva, to chuť

Kdy se můžete dočkat úrody? Odborníci tvrdí, že kuličky pepře se urodí asi čtyři roky po výsevu, nejvíce plodů vám dá pepřovník až tak od šestého roku svého života. Každá barva pepřových plodů pak dodává jinou chuť, přičemž barva je závislá na zralosti plodů. Pepř černý se sklízí v okamžiku, kdy jsou plody zelené. Následně se suší na slunci, tím kuličky ztmavnou a uschnou do konečné podoby.

Zelený, červený a bílý

Chcete-li mít pepř zelený, sbírejte zelené plody, namočte je do octa nebo nálevu se solí. Díky tomu zůstanou kuličky zelené a měkké. A jakmile kuličky pepře uzrají do červena, je na čase sbírat červený pepř. Jak získáte pepř bílý? Sbírají se zralé červené kuličky, které se namáčejí tak dlouho, dokud se slupka nezačne loupat. Sušením na slunci pak kuličky dostanou typickou krémovou až bílou barvu.



Zdroje: ceskykutil.cz, theferns.info