Právě přišel čas zasadit nové jahody. Jak to udělat a ušetřit čas i peníze

Jahodník se velmi snadno rozmnožuje plazivými výhony. Využijte toho a zasaďte si nové rostlinky. Červenec je nejvhodnější doba.

Zdroje: petrazahradnici.cz, ceskykutil.cz, www.nkz.cz

Pro rostliny i zahradu je ideální obnova jahodníkového záhonu každé tři roky. Ten se nejčastěji zakládá na jaře a na podzim. Prakticky však můžete nové rostliny zasadit v průběhu celé vegetační sezóny. Letní výsadba má oproti podzimní řadu výhod. Sazenice jahodníku stihnou do zimy zesílit, čímž je neohrozí mrazy. V dalším roce pak budou skvěle plodit.

Jak jahody rozmnožit

Jakmile jahody odplodí, zaměřte se na odnože. Nenechávejte je zakořenit, ale větší „šlahouny" odstřihněte od mateční rostliny. Odstraňte od nich další šlahouny. Cílem je získání další zdravé rostlinky, která má uprostřed srdíčko. Odnož ponořte do skleničky s vodou. Pustí kořínky. Vy tak máte zdarma nové rostlinky jahodníku na další tři roky.

Jakmile jahody odplodí, zaměřte se na odnože. Zdroj: Ratikova/Shutterstock.com

Jak založit nový záhon

Jahodiště potřebuje slunečné a vzdušné místo, propustnou hlinitopísčitou půdu s dostatkem humusu a neutrální nebo mírně kyselou zeminu. Nový záhon zakládejte na jiném stanovišti, než vyrůstaly původní jahodníky. Zabráníte tak případnému množená chorob nebo napadení škůdci. Půdu na vybraném místě prokypřete do hloubky cca 30 cm. Nechte ji přes noc slehnout a poté odstraňte všechny plevele. Záhon doplňte o kompost a minerální hnojivo.

Jak jahodníky vysazovat

Jakmile vaše odnože pustily kořeny, můžete je přemístit na nové stanoviště. Při letní výsadbě je nejlepší zasadit rostliny do dostatečně vlhké půdy. Udělejte rukou nebo lopatkou malou jamku a nalijte do ní vodu. Tu nechte vsáknout. Jahodníky vysazujte mělce, aby se nepoškodil jejich kořenový systém. Nejlepším způsobem je vložit do jamky sazeničku, přičemž kořínky trochu rozprostřete, aby nebyly pohromadě. Maximální hloubka je cca 10 cm. Listové srdíčko musí zůstat nad povrchem půdy. Sazenice zasypejte substrátem a mírně je přitlačte. Potom přihrňte kypřejší půdu. Rostliny sázejte do sponu 30x40 cm. Poté jahodníky zalijte. Vodu však nelijte do srdíček.

Jakmile vaše odnože pustily kořeny, můžete je přemístit na nové stanoviště. Zdroj: Rudenko Alla/Shutterstock.com

Kdy jahody hnojit

O rostliny je potřeba se starat i po zasazení. Můžete použít vodourozpustné hnojivo, které nastartuje růst a podpoří zakořenění. Pokud je ještě příliš teplé počasí, můžete jahodníky ochránit mulčem nebo pokosenou trávou. Voda se tak nebude příliš vypařovat. Před příchodem prvních mrazů přihrňte k trsům další zeminu. Na ochranu před zimou zakryjte jahodníky chvojím nebo slámou.