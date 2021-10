Po jakých plodinách sázet, a po kterých nesázet česnek. Toto je hodně důležité

Pěstební sezóna ještě nekončí. Záhony jsou sice z velké části sklizené, zryté nebo zamulčované, pár řádků ale netrpělivě čeká na sadbu česneku. Pravý český a domácí totiž chutná nejlépe. Kam ho zasadit a kdy ho sázet?

Česnek kuchyňský (Allium sativum L.) je tradiční zelenina, koření i léčivá bylina. Jeho původní domovinou je střední Asie. Za tisíce let se ale rozšířil do celého světa a získal si velkou oblibu. Není divu. Lehce se adaptoval na různé klimatické podmínky, není náročný na pěstování a jeho využití téměř nezná mezí. Zajímavostí je, že stopy po česneku, které pocházejí z roku 2000 př. n. l., byly nalezeny i na jižní Moravě. Ve Velkomoravské říši (833–907) se česnek s největší pravděpodobností pěstoval běžně.

Český česnek

Kvalitní sklizeň je cílem každého pěstitele. Proto věnujte čas i samotnému výběru sadbového česneku. Zákon č. 219/2003 Sb. vám však pomůže. Ten se zabývá produkcí povolených odrůd, aby měli nakupující jistotu, že pořizují sadbu zdravou, kvalitní a vhodnou do našich podmínek. Mezi pravé české odrůdy patří například Anton, Benátčan, Dukát, Havran, Jovan, Lumír, Mirka, Stanik, Tristan, Unikát nebo Vekan.

Česnek je tradičně považován nejen za oblíbenou potravinu, ale také za účinné léčivo. Zdroj: ruji555 / Shutterstock.com

Kdy sázet česnek

Zde platí jednoduché pravidlo. Česnek se nesází do té doby, než teplota půdy trvale klesne pod 9 °C. Je to především kvůli prevenci proti houbové chorobě s názvem fuzáriová hniloba, jež při této teplotě již není aktivní. Proto si pořiďte jednoduchý půdní teploměr, který zapíchněte do záhonu. Jeho cena se pohybuje od 160 korun výše. Poté alespoň 14 dní sledujte denní teploty. Většinou se česnek sází během měsíce listopadu. Řídit se můžete také lidovou pranostikou, která radí, že se má česnek sázet okolo Dušiček.

Příprava půdy

Optimální pozemek, na kterém budete česnek pěstovat, by měl být slunný a mírně svažitý. Díky tomu si zajistíte dostatečně dlouhou vegetační dobu a zároveň česnek ochráníte před příliš vysokou půdní vlhkostí. Rostlina totiž dokáže získat také vzdušnou vlhkost, a proto se lépe vyrovnává s případným suchem, než s přemokřením. Záhon zryjte do 30 cm hloubky, pak ho srovnejte, prokypřete a zapravte anorganická hnojiva. Česnek ocení kompost nebo speciální hnojivo na česnek a cibuli. Rozhodně nepoužívejte chlévský hnůj. Jelikož rostlina patří k 2. až 3. trati, nesnáší nadbytek čerstvého dusíku. Dané ošetření půdy provádějte nejlépe dva měsíce před sázením. Díky tomu získá dostatečné množství živin, ale česnek nebude ohrožen škůdci a chorobami.

Jak sázet česnek

Před samotnou výsadbou sadbové stroužky namořte. Nejčastěji se používá 5% roztok produktu s názvem Sulka. Moření funguje jako prevence proti škůdcům a houbovým chorobám, česnek je odolný vůči mechanickým poškozením a má vyšší skladovatelnost. Mořit můžete sadbový česnek ihned po nákupu nebo až těsně před samotnou výsadbou. Stroužky sázejte do hloubky 6-15 cm. Sadba by měla být zakrytá dostatečnou vrstvou zeminy. Tím se zajistí izolace před vymrznutím, vhodná půdní vláha a dostupnost živin. Hlínu pak na sadbu přihrňte do tvaru hrůbku.

Mladé rostlinky jarního česneku. Zdroj: profimedia.cz

Kam sázet česnek

Česnek je velmi snášenlivý k různým předplodinám. Na paměti byste ale měli mít, že rostliny mění fyzikální vlastnosti půdy, mohou způsobovat zaplevelení nebo se v zemině dále rozkládat. Vhodnou předplodinou jsou okurky, košťáloviny, obiloviny, řepa, jahody a doporučují se i brambory. Samotný česnek nedávejte na tentýž záhon dříve než za čtyři až pět let. Stroužky rozhodně nesázejte na místo, kde jste 4 až 5 sezón předtím pěstovali rajčata, luštěniny, cibuli, pažitku nebo pórek. Dalšími nevhodnými předplodinami jsou hrách nebo obiloviny ošetřené herbicidy.

