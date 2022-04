Přišel čas zasadit česnek: Nejlepší je český. Jaké druhy volit?

Chcete si zasadit česnek? Máte už nachystaný truhlík, záhon či políčko? Vyberte si vhodnou odrůdu a pusťte se do toho. Pěstování česneku je možné i v malém. Vyzkoušejte to!

Zdroje: www.coopclub.cz, radimejak.cz, zahradkarskaporadna.cz

Česnek čínský, český a všelijaký

Česnek není jen jeden a určitě ne jen ten čínský. Levná produkce z Asie už je mnohým proti mysli, a tak raději koukají jinam. Dnes již běžně koupíme také česnek český, který je proslavený dobrou kvalitou nejen u nás, ale také v okolních zemích. Bývá dražší, což je pro kvalitní potraviny, ale i mnohé jiné produkty, typické.

Kde ale začít, pokud toužíte vypěstovat vlastní česnek? Je to možné a nemusíte mít pole. Sadba česneku může být docela malá, jen pro vaši domácnost.

Česnek lze pěstovat i v domácích podmínkách. Zdroj: Tatiana_Pink/Shutterstock.com

Kde hledat sadbový česnek

Určitě jste si všimli, že česnek se vysazuje na podzim, ale můžete ho zasadit i na jaře. Jarní druhy česneku je možné sázet zhruba od března do května. Než se však vrhnete na sadbu samotnou, bude třeba pořídit si vhodnou sadbu. Jak už bylo řečeno, kvalitní potraviny jsou dražší a platí to i pro sadbový česnek. Myslíte-li záhon česneku vážně, pak určitě neexperimentujte se sadbou neznámého původu a kvality. Malé množství sadbového česneku nakoupíte v zahradnictví, hobby marketech nebo specializovaných zahrádkářských potřebách, ale i tam koukejte po zemi původu. Nekvalitní sadba není problematická jen pro malý výnos, ale také pro zavlečení škůdců a onemocnění do půdy.

Poznáte základní dva druhy česneku?

Paličák nebo nepaličák? Toť otázka. Paličák je takový, který má uprostřed paličky tuhou stopku a sklízí se právě v okamžiku, kdy se tuhý stvol napřímí. Paličák se proto dobře skladuje zavěšený za tuhé stopky nebo naopak naaranžovaný do vázy nebo džbánu jako suchá kytice.

Nepaličák má uprostřed paličky mezi stroužky nať a čas sklizně se pozná podle žloutnutí a polehání této nati. Měkkou a suchou nať je následně možné vyvázat do copů nebo věnců a uskladnit česnek zavěšený tímto tradičním a vzhledným způsobem.

Jednotlivé odrůdy mohou mít ozimé, ale také jarní kultivary. Mezi oblíbené sadbové paličáky patří Dukát, Karel IV., Havran, Bjetin, Blanin, Mirka a Jovan. I nepaličáky jsou bohatě zastoupeny, a to odrůdami Lukan, Anton, Benátčan nebo Záhorský II.

Česnek většinou dozrává 16 až 36 týdnů po výsadbě. Zdroj: profimedia.cz

Co potřebuje česnek, aby rostl?

Nezapomeňte si také dobře vybrat stanoviště a připravit jej dobře na sadbu. Obvykle je vhodné nachystat půdu už 14 dní před plánovaným sázením.

Pokud nedisponujete políčkem či záhonem, osázet můžete také květináč! I na balkóně vám česnek poroste.

Půda by měla být dobře zrytá a prohnojená, samozřejmě také zbavená veškerých plevelů. Česnek není vhodné sázet do záhonu po cibulovinách či rajčatech. Brambory se naopak ukázaly být vhodnou předplodinou.

Výsadba samotná se provádí do sponu. Na záhoně či políčku ve vzdálenosti mezi 25 až 50 cm a do takové hloubky, aby byla špička stroužku zhruba 6 cm pod povrchem.

Mořit či nemořit česnek před sadbou?

K přípravě na sadbu patří také ochrana česnekových stroužků, která se provádí mořením. K tomuto tématu se můžete dočíst množství názorů. Zastánci moření se dělí na ty, kteří používají chemii a ty, kteří tíhnou spíš k přírodním způsobům. Takovým je například použití přesličkového odvavru. Existuje také názor, že moření sadby je naprosto zbytečné a prý jej často vůbec není potřeba.

Zkusíte letos vypěstovat vlastní česnek? Zdroj: Leo Zank/Shutterstock.com