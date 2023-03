Česnek můžete pěstovat i v bytě, je to snadné. Podívejte se

Není nad domácí česnek, který má ten správný říz. Pokud nejste vlastníky zahrady, nezoufejte, protože pěstování této chuťově nezaměnitelné zeleniny je možné i v bytě.

Česnek je nejen výborným dochucovadlem, ale zároveň se jedná o bohatý zdroj vitamínů a minerálů. Proto jistě stojí za to vytvořit si svůj vlastní zdroj, a to třeba i v obýváku. Máme pro vás pár tipů, jak na to.

Jak vypěstovat doma sazenice česneku v polystyrenové krabičce se můžete podívat v tomto videu:

Doma lze pěstovat česnek celoročně

Všichni, kdo mají zahradu, vědí, že mohou česnek vysazovat na konci podzimu nebo na jaře. Výhodou domácího pěstování je to, že tuto zeleninu můžete pěstovat po celý rok, třeba na parapetu okna.

A je jedno, jestli to bude v truhlíku, květináči nebo třeba ve staré plechovce. Zabezpečíte si tak pravidelnou úrodu silného přírodního antibiotika. Sklizeň sice nebude tak velká jako ze zahrádky, ale na lecjakou pochoutku vám to bude určitě stačit.

Domácí pěstování česneku je opravdu snadné a zvládne ho naprosto každý. Zdroj: shutterstock.com

K pěstování česneku doma stačí tři věci

Domácí pěstování česneku je opravdu snadné a zvládne ho naprosto každý. Navíc k tomu není nic moc potřeba. Pouze tři věci, a to palička česneku, kvalitní zemina a nádoba na pěstování. Měla by být nejméně 2 cm hluboká, ale pokud máte větší, bude mít česnek více prostoru k růstu.

Jakou hlínu použít

Česnek dobře prospívá v písčitohlinité nebo hlubší hlinité půdě. Běžnou zeminu je tedy možné smíchat s pískem v poměru 3:1.

Jak doma česnek vysadit

Nejprve palici česneku rozdělte na jednotlivé stroužky, ale neloupejte je. Jakmile si připravíte nádobu s náležitým substrátem, zasaďte je do hloubky asi 4 až 5 cm od sebe, aby se měl česnek kam rozrůstat.

Zasazenému česneku byste měli pravidelně dodávat vláhu, aby nevysychal. Zdroj: shutterstock

Na jakém místě se bude česneku dařit

Česnek miluje teplo a slunce, proto jej nejlépe umístěte na parapet, kde je dost světla i slunečných paprsků.

Pravidelná zálivka

Zasazenému česneku byste měli pravidelně dodávat vláhu, aby nevysychal. Zhruba do 8 až 9 měsíců se dočkáte zralých palic a dobu sklizně poznáte podle usychajících a hnědnoucích výhonků.

