Co udělat s česnekem právě teď? Jaké jsou jasné signály, že ho už máte sklidit?

Chuť domácího česneku je prostě nenahraditelná. Není tedy divu, že se každý zahrádkář těší, až okusí plody své práce. Jak poznat, že je ten správný čas na sklizeň?

Zdroje: pardubice.rozhlas.cz, www.youtube.com, RÄTSCH, Christian. Byliny lásky: afrodisiaka v mýtech, historii a přítomnosti. 1. vyd. Praha

Česnek používali už ve starém Egyptě. Považovali ho za afrodisiakum. Staří Řekové a Římané mu celkově připisovali posilňující účinky. Lisovali z něj šťávu a připravovali si nápoj lásky. Ve starých herbářích se dokonce uvádí, že česnek dráždí ke smilstvu. Aby byly palice pěstované na vaší zahradě plné síly, připravte se již nyní na jeho sklizeň. Obecně se totiž dá říct, že je lepší česnek sklidit dříve než později.

Sklizeň česneku

Česnek se obvykle sklízí v červenci. Záleží na tom, jakou odrůdu jste si vyseli. Prvních stroužků se většinou dočkáte za 16-36 týdnů.

Česnek se obvykle sklízí v červenci Zdroj: alicja neumiler/Shutterstock.com

Jaký máte česnek?

Vysadit si můžete paličáky nebo nepaličáky. Podle největšího evropského šlechtitele česneku Jana Kozáka je chutnější nepaličák. Poznáte ho tak, že má nepravidelně uskupené stroužky a v době sklizně 3-4 slupky okolo cibule.

Paličák

Paličák má stroužky pravidelně rozmístěné kolem tuhého středu a v době sklizně 4-5 slupek. Dalším jeho výrazným poznávacím znamením je palice, která vyrůstá ze stonku, vybíhá na květ a následně tvoří nové mladé cibulky. Mnoho zahradníků však stvol zastřihává, aby se rostlina nevysilovala tvorbou nové generace, ale veškerou svou energii věnovala stroužkům. Tento stvol je ale skvělým indikátorem času sklizně. Jakmile se přestane kroutit a začne se narovnávat do úhlu 90 stupňů, je česnek zralý. Proto neodstřihávejte všechny rostlinky, ale nechte si dvě, jež budou sloužit jako detektory. Co když ale pěstujete nepaličák?

Kdy sklízet nepaličák?

Jedním z poznávacích znamení jsou spodní lístky. Jakmile jsou 2-4 kousky zaschlé a odumřelé, je čas vytahovat česnek ze země. Určitě nečekejte, až uschne celá nadzemní část. V takovém momentě se výrazně zkrátí skladovatelnost. S odumíráním nadzemní části se zároveň rozpadají i slupky, jež chrání palici, a drží stroužky pohromadě.

Při sklizni si můžete pomoci lopatkou. Zdroj: Julija Sapic/Shutterstock.com

Jak česnek sklízet?

Abyste rostlinu nepoškodili a nehrozilo, že se do stroužků dostane choroba, použijte při sklizni lopatku nebo rýč. Těmito nástroji česnek okopejte dokola a podeberte. Rozhodně se neinspirujte pohádkou O veliké řepě a nevytahujte česnek silou. Mohli byste mu poškodit krček nebo palici a zkrátila by se vám doba skladovatelnosti. Česnek sklízejte za suchého počasí. Nebude obalený blátem, nasátý vlhkostí, jež může způsobit plísně a lépe se také očistí. Při čistění buďte opatrní a určitě česnek neoklepávejte. Mohli byste stroužky poškodit a ty by byly náchylné na choroby. Opět by se také snížila doba uskladnění. Po sklizni dejte česnek co nejdříve na stinné a větrané místo.