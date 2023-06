Vylamování květů česneku: Chyby dělají i zkušení zahradníci a přicházejí o úrodu

Pěstujete česnek? Začátkem června nastal správný čas na odstranění jeho květenství. Víte, jak na to? Dokonce i zkušení zahradníci dělají při této činnosti zásadní chybu. My vás naučíme správný postup.

Rozdíl mezi paličákem a nepaličákem

Česnek paličák získal označení podle svého květenství. Z centrální části rostliny vyrůstá stvol, který na vrcholu nese květenství – palici, která se v jistém okamžiku růstu česneku musí odstranit. Paličák tvoří soudržnou cibuli se stroužky. Uprostřed česnekové cibule je stvol, na který jsou jednotlivé stroužky přisedlé a tvoří tak kompaktní tvar.

Nepaličák květenství netvoří, nemusí se tedy odstraňovat. V cibuli má větší množství stroužků, které bývají v několika prstencích. Uprostřed cibule není stvol, má tedy tendenci se rozpadávat na jednotlivé stroužky.

Spravně je to hlávkování

Hlávkování česneku je odstraňování květenství i se stvolem.Na rostlinách paličáku se počátkem června objeví květenství. Stvoly mohou vyrůst až do osmdesáti centimetrové výšky s květním toulcem s hlíznatými pacibulkami (bulbillus) na konci. Do růstu květenství česnek vynakládá velkou energii a živiny. Tím se zpomaluje růst podzemních cibulí s jednotlivými stroužky. Pokud tedy nebudete česnek hlávkovat, budou stroužky menší.

Jakmile začíná kvést česnek, objeví se na jeho horní části květenství, které se hlávkuje, aby česnek nevykvetl. Zdroj: shutterstock.com

Jak na to

Nepoužívejte nůž ani nůžky! Palec ruky položte na spodní část viditelného stvolu, tedy těsně nad protilehlé vrcholové listy česneku. Stvol uchopte mezi palec a ohnutý ukazováček, zatněte pěst a rovnoměrně táhněte nahoru. Zpočátku budete cítit odpor, ale pak se stvol uvolní a vy ho vytáhnete až ze spodní části rostliny. Důležité je, abyste stvolem nekroutili nebo ho netáhli do strany, musíte vyvinout kolmý pohyb vzhůru. V žádném případě netahejte za listy, pouze za stvol.

Proč neřezat nebo nestříhat

Pokud stvol ustřihnete, uříznete nebo zalomíte, bude mít tendenci stále růst. Bude tak dál vysilovat mateční rostlinu. Při hlávkování metodou vytažení se může stát, že se některý stvol zlomí nebo ho utrhnete. Nevadí to, za dva až tři dny povyroste a vy ho můžete vytáhnout.

Kdy začít s hlávkováním

Hlávkovat česnek vytahováním začněte, když jsou stvoly pružné a asi 30 cm dlouhé. Touto metodou lze vytahovat i starší stvoly, jen musíte použít větší sílu.Nezapomeňte si několik rostlin ponechat s květenstvím. Je to důležité. Podle nich totiž s jistotou poznáte dobu sklizně. Ta nastává, když se stvoly s hlávkou napřímí.

Při sklizni můžete také porovnat velikost česneku s květenstvím a bez něj. Určitě se přesvědčíte, že rostliny bez květenství nasadily větší česnekové cibule.

Rozmnožování česneku pacibulkami

Ponecháte-li několik květenství dozrát, sklidíte z nich hlíznaté pacibulky. Ty zasaďte na záhon již v září. Tedy asi o měsíc a půl dříve, než budete vysazovat podzimní česnek pro sklizeň v příštím roce. Kultivací pacibulek si vypěstujete vlastní budoucí sadbu. Tu pak v dalším roce opět vysadíte a až pak z ní vypěstujete klasicky dělené cibule na stroužky.

Zpracujte vytažené stvoly

Vytažené stvoly nevyhazujte. Můžete je pokrájené zamrazit, nebo je zalejte do sádla. Používejte do polévek, omáček, pod maso nebo do pomazánek. Překonáte tak období, kdy už nemáte loňský česnek a letošní není ještě zralý.

Náš tip: Sterilované v sladkokyselém nálevu jsou výbornou pochoutkou k masovým pokrmům a do asijských receptů.

