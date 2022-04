Vysaďte česnek teď na jaře: Předejdete zákeřné chorobě, která může zničit úrodu

Časy se mění a s nimi i některé zahradnické zvyklosti. Třeba vysazování česneku, které se obvykle provádí na podzim. Lepší je však jarní výsadba, s níž máte větší šanci na bohatou a zdravou sklizeň.

Zimy posledních let jsou mírné, dlouhodobé tuhé mrazy jsou spíše výjimkou. Zasazený česnek tak mohou v průběhu zimy napadnout bakterie, viry či hniloba. Pokud se extrémně oteplí, může se stát, že česnek začne dokonce rašit a pak přijde jeho zkáza, protože se mrazy dříve či později vrátí.

Vyzrajte nad houbomilkou

Díky jarní výsadbě ochráníte svoji budoucí úrodu před poměrně častou nákazou houbomilkou česnekovou. Jakmile se totiž nad zemí objeví první mladé česnekové lístky, houbomilka na ně klade vajíčka. Pozdější jarní výsadbou takovému napadení předejdete.

Stroužky vyloupejte a ty nejzdravější namořte. Zdroj: Profimedia

Mirku nebo Benátčana?

Jaké odrůdy vysazovat? Vždy to musí být kvalitní česneková sadba určená pro jarní výsadbu. Vhodné jsou Benátčan, Japo II, Mirka nebo Matin. Připravte si také sázecí kolík, startovací hnojivo a roztok na moření. Paličky rozeberte na stroužky, vyberte jen ty nejkvalitnější a nechte je namočené v roztoku na moření asi 12 hodin. Poté stroužky osušte a můžete sázet.

Vzrostlé rostliny okopávejte a nezapomeňte je občas přihnojit. Zdroj: Profimedia

Hnojte, zalévejte, okopávejte

Stroužky sázejte do záhonů, kde máte naznačené jednotlivé řádky. Ty by měly být vzdálené asi 30 cm, stroužky se dávají od sebe zhruba 10 cm. Kolíkem vytvořte do hlíny důlek, nasypte trošku startovacího hnojiva, vložte stroužek krčkem dolů a zahrňte. Máte hotovo a na závěr nezapomeňte česnekovou výsadbu pečlivě zalít. Za dva týdny bude potřebovat záhon hnojivo, pravidelně záhon také okopávejte a zbavujte ho plevele.

Zdroje: www.homeincube.cz, zahradkarskaporadna.cz