Jak zalévat česnek v horku? Nedopusťte se fatální chyby těsně před sklizní

Zalévat, nezalévat, toť otázka, která v letních dnech trápí řadu pěstitelů česneku. Sklizeň se blíží, má vůbec ještě cenu dodat rostlinám trochu vláhy, než je vytrháme ze země?

Říká se, že česnek nepotřebuje moc zalévat, respektive to není ani vhodné, protože vlhkost s sebou nese riziko houbových chorob, ke kterým je plodina dost náchylná, i když stroužky před výsadbou poctivě moříme. Zcela bez vody ale nevyrostou ani sukulenty a přibývající tropická vedra nás v minulých letech naučila zavlažovat i suchomilný česnek.

Letos je to trochu komplikovanější. Vedro, vedro, sem tam přeháňka, bouřka a někde i silný liják. Pokud u vás pršelo, nemusíte si se zálivkou česneku lámat hlavu, příroda to dilema vyřešila za vás. Záleží ale také na tom, jak rychle se voda ze země zase odpaří.

Máte-li pocit, že je na vaší zahradě příliš sucho, udělejte si test hrábnutím do hlíny. Pokud je zcela suchá i až do hloubky 10 cm, přistupte k závlaze. Česnek to ocení i v posledních týdnech před sklizní, jeho paličky budou větší. V teplých dnech se obecně doporučuje lehce zalévat každé čtyři dny.

Česnek je třeba sklízet za suchého počasí. Zdroj: Shutterstock.com

Jak poznáme, že je česnek připraven ke sklizni?

Včasná sklizeň je u česneku důležitá, protože jakmile plodina přezraje, palice se začnou rozpadat a jednotlivé stroužky odpadávají. Nepaličák sklízíme v momentě, kdy alespoň polovině rostlin na záhoně polehne nať. Paličák by měl mít už jen 5 dužnatých listů; jakmile začnou žloutnout, je nejvyšší čas rostliny vytáhnout.

V případě paličáku je spolehlivým ukazatelem zralosti také květní stvol s pacibulkami, který byl celou dobu zkroucený, ale najednou se narovná, jako by vám chtěl dát signál, že je česnek připraven. Květní stvoly se ovšem už v době nakvétání odstraňují, aby se rostliny nevysilovaly, takže je možné, že už na políčku žádný nemáte. Příště jich můžete na záhoně několik ponechat právě pro kontrolu zralosti.

Česnek sklízíme nejlépe za suchého dne a sušíme ho i s natí ve svazcích po 10 až 20 kusech na suchém, stinném a větraném místě. Spletený do copů se stane hrdou dekorací rustikálně laděných prostor. Sušení by mělo probíhat asi měsíc, za předpokladu nízké vlhkosti vzduchu. Usušené palice skladujeme zásadně ve spíži, nikoli v lednici, kde by stroužky brzy změkly a staly se nejedlými.