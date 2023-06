Česneku žloutnou listy? Zbystřete a ihned jednejte, jde vám o úrodu

Pěstovat česnek je trochu adrenalin. Zatímco hlavní aktér (tedy bulva) odpočívá pod zemí, vás coby pěstitele zneklidňují jeho listy. Změna barvy listů a jejich žloutnutí přináší první pocity nejistoty a paniky…

„Česnek pěstuji poprvé, proto si na něm dávám hodně záležet. Pravidelně zalévám, hnojím, dopřávám mu sluníčko. Ale podívejte na ty listy. Mají konečky žluté jako sláma,“ stěžuje si paní Bednářová z jedné vesničky u Plzně. Důchodkyně by ráda věděla, co za touto barevnou změnou listů čeneku stojí, ale nemůže najít jednoznačnou odpověď. „Všichni mi říkají něco jiného. Jeden, že to může být ještě od mrazu, druhý tvrdí, že je to špatnou zálivkou, třetí pouzkazuje na nedostatečné hnojení, ale já si nejsem vědoma žádné chyby,“ kroutí hlavou pěstitelka. Pak je tu ale ještě jedna možnost. Škůdci. O tomto tématu každý milovník česneku nerad slyší.

Na videu se dozvíte, kdy je nejlepší čas sklidit česnek:

Když zaútočí jarní mrazíky

Pokud jste si vloni zasadili česnek s předstihem, není divu, že vaše sazenice teď dostávají pořádně na frak. Zářijový česnek totiž nejen silně zakoření, ale i vyklíčí a pak stačí jeden jarní mrazík, který jeho zelenou parádu spálí. Ochranou proti těmto nečekaným událostem bývá vyšší vrstva mulče, případně netkaná textilie, ale pokud už se stalo a máte na zahradě „žluté pole česneku“, zkuste úrodu zachránit alespoň listovými hnojivy s bioaktivními složkami. Díky nim se může česnek dostat znovu do kondice.

Česnek a jeho stýskání po dusíku

Česnek potřebuje ke svému životu dusík. Jeho nedostatek hlásí právě žlutými listy. Proto neváhejte a dopřejte mu pořádnou dávku hnojiva. Pokud chcete, můžete použít výluh z kopřiv s dřevěným popelem. Pokud žlutá barva listů za 14 dnů neustoupí, zkuste dát ještě jednu dávku za 2 týdny. Česnek by se měl „chytnout“.

Česnek potřebuje ke svému životu dusík. Když ho nemá, strádá. Zdroj: Profimedia

I suchar má občas žízeň

Jistě, česnek je tak trochu suchar a má rád sušší půdy. To ale neznamená, že byste ho měli nechat úplně zdřevnatět. Ideální frekvence letního zalévání je jednou týdně. Nejlepší volbou je dešťová voda, která dá česneku i pořádnou dávku živin.

Odolné a zákeřné houby

Imunita česneku záleží na spoustě okolností. Příroda zeleninu vybavila fytoncidy, které mohou některé škůdce odpudit, ale stačí, aby zahradník udělal nějakou „pěstitelskou chybu“ (třeba vysadil česnek na stejné místo) a odolnost česneku se sníží. Chybou může být také sousedství s nevhodnými květinami jako je třeba měsíček lékařský (Calendula officinalis). Pokud máte pocit, že váš oslabený česnek napadla plíseň nebo padlí, na nic nečekejte a použijte účinný postřik. Pokud ale vaši česnekovou zahrádku napadlo háďátko, dojde u česneku k houbovatění pletiv a rostliny se zcela zdeformují.

Žloutnutí bez rizika

Žlutá nemusí být vždycky pohromou. Pokud váš česnek začne „zlátnout“ na konci sezóny, jde o přirozený proces, kdy „stahuje své účinné látky do palic, aby přečkal zimu. Berte to jako impuls, že ho máte co nejrychleji sklidit.

Nevzhledná nať může být signálem, že česnek je už připravený ke sklízení. Zdroj: Profimedia

