Jak pěstovat chilli papričky doma v květináči: Chytrý trik s jiffy zaručí úrodu

Pěstování chilli papriček se stalo velmi oblíbenou záležitostí, kterou se učí mnoho Čechů, kteří mají rádi ostré. Skvělé je, že k tomu nepotřebujete ani skleník, ani fóliovník, ale stačí vám obyčejný květináč.

Máte parapet nebo balkon? V tom případě máte i vy šanci si vypěstovat chilli papričky v květináči. Dnes se zaměřime na jejich výsev. Existují určitá pravidla, která by se měla při pěstování chilli papriček dodržovat. Pojďme se na ně podívat podrobněji.

Vybírejte jen kvalitní semínka

Vždy vybírejte jen kvalitní, maximálně tříleté osivo, které je pěkné na pohled a rozhodně ho nehyzdí žádná deformace nebo není měkké či dokonce plesnivé. Dejte semínka na suché, temné a chladné místo, než je zasejete do země. Ideální je použít sterilní substrát, které snižuje riziko, že se v něm nacházejí nežádoucí mikroorganismy. Také je důležité myslet na to, jaký druh chilli papriček vyséváte. Každý druh totiž jindy klíčí a potřebuje jinou teplotu, aby dozrál. Nikdy nevysévejte osivo do hloubky větší než tři milimetry.

Fígl s jiffy

Kromě osiva si připravte rašelinové tablety, takzvané jiffy. Ty nechte nabobtnat ve vodě a do každého vložte jedno semínko. Umístěte do plastové krabičky a zavřete. Následně udělejte do krabičky malé otvory, aby nebyl substrát příliš vlhký a proudil tam vzduch.

Je důležité myslet na to, jaký druh chilli papriček vyséváte. Každý totiž jindy klíčí a každý potřebuje jinou teplotu, aby dozrál. Zdroj: Shutterstock

Pokud chcete vypěstovat více odrůd najednou, vždy si pečlivě zapisujte, co jste s kterou udělali, abyste později nebyli zmateni. Sami uvidíte, kterému druhu se bude dařit a který vám bude nejvíce chutnat. Příště pak budete přesně vědět, jak na to.

Papričky potřebují hodně vlhka a tepla

Pokud budete vysévat semínka bez jiffů, naplňte plastovou krabičku běžným substrátem, pečlivě zavlažte ostřikovačem a překryjte igelitovým sáčkem. Papričky totiž potřebují hodně vlhka a tepla. Za čtrnáct dní začnou semínka klíčit. Ta, která ještě neklíčí, oddělte od ostatních a dopřejte jim čas.

Sazeničky přesaďte do květináče a těšte se na úrodu! Zdroj: Shutterstock

Sazeničky v jiffech přemístěte z původní krabičky. Je nutné, aby měly dostatek světla a mohli jste jim vyvětrat. Pak už stačí jen čekat, až budete moci sazeničky přesadit do květináče a těšit se na úrodu.

Zdroj: abecedazahrady.dama.cz, denik.cz, westwing.cz