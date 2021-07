Co dělat právě teď, aby chryzantémy měly plné obří květy a nádherné barvy

Rozkvetlé posvátné chryzantémy oživí každou zahradu i terasu. Pestré barvy jejich velkých květů je mohou zdobit až do konce podzimu. Máme pro vás několik rad a tipů, jak je pěstovat a co dělat, aby vám vydržely co nejdéle krásné.

Zdroje: www.floranazahrade.cz, zahradnickakucharka.cz, www.mujdum.cz

Odkud chryzantémy pocházejí

Přestože jsou tyto nádherné květiny původem z Dálného východu, slovo „chryzantéma“ má původ v řečtině a znamená „zlatý květ". V Číně a Japonsku se pěstují už více než 1500 let. Japonci je považují nejen za symbol lidské dokonalosti, ale také jako pradávný znak japonských císařů. V Číně jsou zas uznávány jako posvátné a mají své místo při obřadech a v chrámech. V našich končinách se této květině říká často podle délky jejího kvetení listopadka nebo dušička, protože v magii symbolizuje ochranu proti zlu a špatným silám.

Pro chryzantémy jsou nejvhodnější směsi rašeliny a zeminy. Zdroj: shutterstock.com

Chryzantém je mnoho druhů a dělí se podle doby, kdy kvetou, na rané a pozdní. První nasazují poupata už koncem srpna, druhé až v průběhu podzimu, nejčastěji tedy během října. Člení se dále na celou řadu dalších skupin, které se liší velikostí a tvarem květů. Známé jsou odrůdy s jednoduchými, poloplnými, plnými, pomponkovitými, sasankovitými nebo dokonce lžičkovitými květy. Zatímco některé seženete spíše jako řezané rostliny, jiné jsou oblíbené do interiéru nebo na zahradu.

Chryzantémy jsou úžasné i ve vázané kytici. Zdroj: shutterstock.com

Kde se bude chryzantémám nejvíce dařit?

Požadavky pro výsadbu do volného terénu jsou u všech druhů chryzantém stejné. Jelikož vykvétají relativně pozdě, vystačí si jen s trochou slunečního světla. Bohatě jim stačí tři až čtyři hodiny denně. Ideální je tedy buď slunné, nebo polostinné místo. Do stínu je nesituujte, kvetly by jen opravdu zřídka.

Kdy je nejlepší čas na výsadbu

Ideální doba pro jejich vysazení je konec dubna, ale dobře rostlé sazenice můžete zasadit i teď počátkem léta. Pokud jste si koupili již kvetoucí rostliny, pečlivě je seřízněte a s trochou štěstí se budete moci na podzim těšit na další dávku barevné krásy.

Dobře rostlé sazenice můžete zasadit i počátkem léta. Zdroj: shutterstock.com

Správně připravená zemina je základ

Pro chryzantémy jsou nejvhodnější směsi rašeliny a zeminy. Aby krásně kvetly, používejte pro chryzantémy půdu bohatou na živiny. Sazenice vysazujte ve správné vzdálenosti od sebe, vyhovuje jim asi 60 centimetrů. V takovém případě vypadají dobře i jako souvislý porost, a přitom si vzájemně nekonkurují.

Sazenice vysazujte ve správné vzdálenosti od sebe, vyhovuje jim asi 60 centimetrů. Zdroj: shutterstock.com

Pravidelná dodávka živin vám zaručí bohaté květenství

Jakmile si přinesete květiny před rozkvětem domů je možné je přihnojit vícesložkovým hnojivem, prodlouží se jim doba kvetení. Jakmile je vysadíte, hnojte pravidelně a zásobujte je i čerstvým humusem každé 2 týdny, odmění se vám svými květy až do podzimu.

Důslednou a pravidelnou zálivku chryzantémy ocení

Jestliže chcete mít chryzantémy plné květů, vyžadují pravidelný přísun vody, optimálně dešťové nebo převařené v pokojové teplotě. Jejich bal stále udržujte mírně vlhký, sucho opravdu nemají rády. Suchá půda a vyschnutí kořenů brzdí jejich růst a oddálí kvetení. Ovšem vyvarujte se i přemokření. Vždy je zalévejte ke kořenům, protože voda na listech by mohla způsobit vznik houbových chorob.

Jestliže chcete mít chryzantémy plné květů, vyžadují pravidelný přísun vody. Zdroj: shutterstock.com

Chcete, aby vaše chryzantémy měly obrovské a syté květy?

Jak postupně odkvétají, je potřeba vyštipovat suché květy. Pokud to budete dělat pravidelně, rostliny pokvetou bohatě. Jestliže tuto péči zanedbáte, budou květy chryzantém nejen menší, ale hrozí nebezpečí, že poupata natěsnaná na těsno, zaschnou a při namočení zplesniví. A to se projeví i na kvalitě ostatních květů.