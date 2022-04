Je nejlepší čas množit chryzantémy: Jejich řízkování zvládne i úplný začátečník

Chryzantémy jsou oblíbené květiny, které na podzim rozzáří terasy, balkony a zápraží. Myslet na ně byste měli už nyní, kdy si je můžete snadno namnožit. Jak na to?

V truhlících a květináčích chryzantémy přežily zimu a nyní na jaře máte pouze rostliny se zelenými lístky. Měly by se určitě přesadit do volné půdy, a to právě nyní, kdy začnou nově růst, a to tak, že se rozdělí. Vezměte celý trs rostliny a ostrým nožem nebo lopatkou rostliny rozdělte. Následně je nutné zbavit se všech suchých a nemocných částí. Vyberte jim v zahradě volnou půdu, která je bohatá na organické živiny a dobře odvodněná a zasaďte je.

Odřezky musí mít minimálně tři listy. Zdroj: Profimedia

Ustřihněte odřezky

Přichází rovněž ten pravý čas je namnožit, aby vás na podzim odměnily bohatým květenstvím. Připravte si nůžky, kořenový hormon a květináče se zeminou, postačí vám obyčejný zahradnický substrát. Z mateřské rostliny vystříhněte vrcholový odřezek, který by měl mít asi 10 až 15 cm a musí mít tři vrchní listy. Takto postupujte u všech chryzantém, které máte. Každý odřezek ponořte asi 2 cm do kořenového hormonu a pak jej zasaďte do substrátu. Někteří odborníci doporučují i vermikulit nebo sphagnový mech. Zakryjte potravinovou fólií a tento mini skleník dejte na světlé místo. Vyhýbejte se však přímému slunci.

Květináč s řízky zakryjte i plastovým víčkem. Zdroj: Profimedia

Řízky za několik týdnů povyrostou. Zdroj: Profimedia

Zdravý růst

Jakmile chryzantémy zakoření, je nutné je přesadit do volné půdy. Dbejte na to, že rostliny mají větší rozměry, musí mít mezi sebou dostatečný prostor pro zdravý růst. Dopřejte jim dostatečnou, ale přiměřenou zálivku a během pěstování namnožených odřezků dávejte pozor, aby je nenapadli škůdci. Objeví-li se žluté listy, zřejmě chryzantémy napadly mšice. Listy uštípněte a zlikvidujte mimo zahradu, můžete je ošetřit i speciálními přípravky. Vždy je však ideální přilákat na zahradu užitečný hmyz, který vás zbaví mšic přirozeně.

Zdroje: cestakbydleni.cz, www.veselebydleni.cz