Potěšit se z líbezných květů i na podzim? Jde to. Zaměřte se na chryzantémy, poradíme vám, jaké tři nejotužilejší druhy pokvetou i v mrazech.

Podzimní měsíce bývají dlouhé a spící příroda příliš radosti nepřináší. Zdroje dobré nálady si tak musíte obstarat sami výběrem těch správných rostlin, které vám domů vnesou alespoň trochu barev. Vsaďte na chryzantémy, hrají všemi barvami a vydrží ledasco. Už dávno nejsou jen květinami, které jsou spojovány s dušičkami. Chryzantémy nabízejí mnohem víc. Jsou krásné, dlouho vydrží a líbezně vypadají na záhoně, jako vchodová výzdoba, ale i ve váze. Vybrat si můžete z tolika variací, až přechází zrak.

Jaká barevná provedení chryzantémy nabízejí, se podívejte na video na YouTube kanálu Florea:

Zdroj: Youtube

Mnohem větší potenciál

Zatímco v našich končinách jsme je tak trochu zbytečně pasovali hlavně na kvítí zdobící místa odpočinku zesnulých, v jiných zemích jsou chryzantémy ceněny mnohem více. V Číně a v Japonsku jsou pravým symbolem podzimu, ale také úrody a slunce. V Japonsku pak najdete obraz chryzantémy dokonce na císařské pečeti. Pěstovat je můžete venku i vevnitř. Podle výzkumů NASA jsou tyto rostliny jedněmi z těch, které čistí vzduch. Až budete krásu těchto bohatě kvetoucích rostlin obdivovat, vzpomeňte si na to.

close info Shutterstock.com zoom_in Něžné květy chryzantém zkrášlí váš podzim. Rozhodně už dávno nejsou jen výzdobou posledního odpočinku nebožtíků.

Pokvetou až do prosince

Asi nejoblíbenějším druhem, který vám bude dělat radost a najdete jej v mnoha barevných provedeních, je listopadka indická. Je odolná a při správné péči pokvete až do listopadu. Můžete se těšit z květů bílých, růžových, nádherně fialových a mnoha dalších. Trochu se podobají astrám. Další velmi odolnou je listopadka zahradní. Dají se sehnat velmi jednoduše a platí to stejné, jako pro jejich kolegyně. Vydrží klidně do prosince a svou krásou vás nadchnou.

close info Shutterstock.com zoom_in Květiny jsou odolné a s přehledem vydrží až do zimy.

Speciálně vyšlechtěné

Velkou parádu udělají chryzantémy, které byly speciálně vyšlechtěny evropskými zahradníky takzvanou hrnkovou metodou. Jedná se o multifloru, koupíte je již vysazené v květináčích a vyznačují se záplavou drobnějších květů nabízejících nejrůznější barevné kombinace. Mezi nejtypičtější patří odrůdy Boženka, Hermína, Mandarin nebo Surf.

Co po odkvětu?

Po odkvětu většina chryzantém končí v kontejneru, což je škoda. Rostlina je velmi vhodná k přezimování a vy se z ní můžete těšit i další rok. Umístěte ji na světlé místo, kde teplota neklesne pod 8 °C. Vlhkost chryzantémám nesvědčí a zálivku v tuto dobu potřebují jen občasnou. Při zajištění takových podmínek vám vydrží až do jara. Zhruba na začátku dubna je dobré rostlinu přemístit na o pár stupňů teplejší místo a zvýšit frekvenci zálivky, nezapomeňte na hnojivo. Chryzantéma začne pomalu sílit a znovu obrůstat.

Zdroje: www.pestitelka.cz, zahradnickakucharka.cz, www.zahradnictvi-flos.cz