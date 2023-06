10 fatálních chyb, které ničí zahradu. Hodně lidí je dělá stále dokola. Co vy?

Zahradničení a pěstování plodin patří v Čechách mezi koníček číslo jedna. Kdo by si nechtěl vytvořit malý soukromý ráj plný nádherných rostlin a pochutnat si na vlastní lahodné sklizni? Jenže mnoho lidí, i když se své zahradě věnují, opakuje hned několik chyb, které postupně zahradu ničí. Možná je nevědomky děláte také.

Péče o zahradu vyžaduje spoustu času a trochu znalostí. Můžete se o svou zahradu starat co nejsvědomitěji, přesto rostliny časem chřadnou, nebo úroda není taková, jako před léty. Dost možná máte zaběhnuté postupy, které jsou ale chybné a krůček po krůčku nevědomky svou zahradu ničíte. Pojďte se podívat na deset fatálních chyb!

Snažte se vždy kombinovat rostliny, které si vzájemně nevadí. Navíc si rozmyslete, co od nich očekáváte a kolik budete mít času se o zahradu starat. Rozplánování zahrady je ta nejtěžší věc a také jedna z prvních závažných chyb, kterých se můžete dopustit. Nenechte se zlákat jen krásnou květenou, ale zkuste i myslet dopředu a odpovědět si na otázky, zda budete schopni za několik let o tolik rostlin pečovat, či zda nebude lepší vyvýšený záhon. Promýšlejte i to, zda rostliny, které jste vybrali, ustojí proměnlivé počasí. A jaké jsou další nejčastější chyby?

Vrtkavá zálivka

Mezi úplně nejčastější činnost, při které lidé na svých zahradách chybují, je zálivka. Buď mají rostliny vody až moc, čímž zahájíte jejich uhnívání nebo plesnivění, nebo jim jednoduše nedopřejete vody dostatek. Obojí je špatně a má neblahý vliv na vitalitu rostlin.

Zalévejte rostliny ve správnou denní dobu. Zdroj: Daibau International d.o.o.

Zálivka podruhé

U zálivky se ještě zastavíme. Zavlažovat rostliny dá opravdu práci a vy byste měli alespoň trochu tušit, jakou zálivku konkrétní rostlina potřebuje. Jakmile vykoukne sluníčko a o slovo se hlásí parné dny, spousta zahrádkářů zpanikaří a rostlinám dopřeje vodní vzpruhu, jenže to není správně. Jakmile začnete polévat květiny, když na ně praží slunce, většinou jim uškodíte – sluneční paprsky vlhké listy spálí a rostlina začne chřadnout. Zalévejte tedy buď brzy ráno, nebo až večer.

Výběr špatného stanoviště

Rostliny často chřadnou i z důvodu, že jste je dali na nevhodné stanoviště. Může na něm profukovat, svítit moc slunce, nebo naopak málo. Nebo jste rostlině vybrali nevhodnou společnost. Některé květiny si mohou navzájem stínit, nebo dokonce do půdy uvolňovat látky, které jsou nevhodné pro rostliny jiné.

Rostlinám dopřejte dostatek místa pro růst, nesázejte je příliš blízko sebe. Zdroj: Shutterstock.com / J Need

Méně je více

Až budete zase nějaké nové rostliny vysazovat, přemýšlejte nad tím, jestli jich není na vybraném stanovišti už dost. Pokud rostliny natěsnáte příliš k sobě a nevezmete v potaz, že potřebují trochu místa pro svůj růst, dařit se jim nebude.

Dodržujte instrukce

Dodržování instrukcí, jak například vysévat zeleninu, se vám vyplatí. Ne vždy je žádoucí přebrat iniciativu a dělat vše po svém. Pak se vám může stát, že semínka vysejete příliš hluboko a zelenině bude trvat mnohem déle, než se prodere na svět. Chybou je i mělké setí.

I plevel má na zahradě své místo a využití. Zdroj: David Prah / Shutterstock.com

Zbavujete se pomocníků

Touha po bezchybném anglickém trávníku může být občas spíš na škodu. Ničíte plevel a snažíte se zbavit živočichů žijících v hlíně. Kvetoucí plevel je však důležitý pro přilákání užitečného hmyzu, díky němuž dochází k opylování rostlin. Červi a žížaly zase kypří a provzdušňují půdu, což rostlinám velmi svědčí.

Svatá trojice

Poslední tři fatální chyby, které vás mohou připravit o úrodu nebo krásně kvetoucí zahradu jsou – nedostatečně výživná půda, přehnojená půda a tak trochu nevšímavost.

Všechny rostliny, aby se jim dařilo, potřebují kvalitní půdu. Nejlépe vzdušnou a plnou živin. Nejlepší je, pokud ji promícháte s kompostem, provzdušníte vertikutátorem nebo použijete chlévský hnůj. Naopak dejte pozor na hnojení konkrétních rostlin kupovanými hnojivy. Občas ve snaze dodat rostlině vše, co potřebuje, mají lidé tendence to s množstvím přehánět a rostlině tak paradoxně uškodit.

Poslední chybou, kterou zmíníme, je nevšímavost. Jakmile uvidíte, že se jedné z rostlin příliš nedaří, zpozorněte a snažte se najít příčinu. Dost možná je na vině některý ze škůdců. Pokud problém nebudete řešit, může se velmi lehce přesunout i na další rostliny.

