Máte zahrádku a pěstujete na ní, nebo se chystáte pěstovat, rajčata? Pak se určitě vyhněte těmto nejčastějším chybám, které nejsou neobvyklé ani u zkušených zahrádkářů. Podívejte, jaké to jsou.

Pokud patříte mezi milovníky rajčat a ještě si rajčata sami pěstujete, určitě se vždy nemůžete dočkat, než semínka vyklíčí tak, že si je budete moci vychutnat na talíři. Jenže do toho se vám může připlést mnoho problémů, jako například onemocnění rostliny, pokrytí skvrnami a tak dále.

Pokud tyto potíže nastanou, není těžké je vyřešit. Je však důležité se jim jako první pokusit předejít.

Video, jaké jsou nejčastější chyby při výsevu, najdete na Youtube kanále ZAHRADA PRO RADOST:

Zdroj: Youtube

Chyby při pěstování rajčat

Jedním z mnoha problémů, co se rajčat týče, jsou vytáhlé a slabé stonky sazenic. To se stává, když nemají sazenice dostatečný přísun světla. Stonky se natahují, aby na světlo dosáhly. To pak ale vede ke slabým a velice křehkým listům, což může rostlinu poškodit. Proto svým sazenicím dopřejte dostatek světla.

Druhou nepříjemností je, když vidíte, jak se vám stonky z krásné zelené mění na žluté. To znamená, že má rostlina nedostatek vláhy. Této chybě se dá předejít tím, že budete rajčata rutinně zalévat dle potřeby. Na vláhu zrovna u rajčat nesmíte nikdy zapomenout.

close info Profimedia zoom_in Sazenice rajčat potřebují být alespoň 6 hodin na přímém slunci, jinak se může stát, že se ještě slabé stonky začnou natahovat za zdrojem světla, což rostlinu velice oslabí.

Chybami se člověk učí

Někdy mají rajčata vody nedostatek a někdy zase přebytek. Pokud sazenice přeléváte, listy začínají vadnout a jejich barva bledne. Předejít se tomu dá opět jednoduše, stačí pouze znát správnou hranici vody, kterou by měly vaše sazenice pravidelně obdržet.

Někdy se stane, že na rostlině objevíte hnědé skvrny. To je výslednicí toho, že jste sazenici buď zalévali málo nebo až moc, což došlo do stádia, že listy prakticky odumírají. Pokud jste ale rostlinu zalévali správně, může to být náznak toho, že se sazenice nakazily nemocí, která je přenášena bakteriální nebo plísňovou infekcí v půdě.

Zabránit tomu můžete tím, že již od začátku zasadíte semena do čistých a sterilizovaných nádob se sterilní zeminou.

Zdroje: https://zahradkarskaporadna.cz/clanek-390469-jak-predejit-zbytecnym-chybam-pri-pestovani-rajcat, https://radimejak.cz/chyby-pri-pestovani-rajcat/