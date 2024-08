Od časného jara pěstujete papriky ze semínek, ale i teď v srpnu, když už bychom se měli dočkat úrody, můžeme ještě všechno pokazit. Jakých chyb se můžeme snadno vyvarovat, jen když o nich víme? Základem je neustat v pravidelné péči a nečekat, že už to papriky zvládnou všechno samy.

Pokud se domníváte, že jste paprikám v posledních měsících věnovali dost péče a teď je zase na samotných rostlinkách, aby se vám za vaši starostlivost odvděčily, jste na velkém omylu. Ani ve fázi, kdy již dorůstají a dozrávají vytoužené plody, nesmíme přestat věnovat čas jejich ošetřování. Jinak se můžeme s úrodou rozloučit.

Nezanedbávejte zálivku

Srpen bývá horkým a poměrně suchým měsícem. I když papriky milují sluníčko a jeho přímé paprsky snesou i osm hodin denně, rozhodně se nesmíří s nedostatkem vody. A to je to první, co jim musíme stále dopřávat. Vyschlý záhon papriky nesnesou, proto je velkou chybou zanedbat zálivku.

"Hlídání" pro papriky

Tomu je třeba se vyvarovat a třeba v době, kdy odjedete na dovolenou, si proto raději domluvte zástup třeba u sousedů. I pár dnů by se mohlo odrazit ve ztrátě či výrazném omezení úrody. Pokud víte, že je pozemek náchylný na vysychání, zvažte ještě raději jeho pokrytí mulčem.

Hnojit musíme i v létě

Další důležitou součástí péče o papriky (a to samozřejmě i ve druhém prázdninovém měsíci), je dostatečné zásobování hnojivem. Tyto rostliny jsou náročné na výživu, a tak neudělejte stejnou chybu jako mnozí začínající zahrádkáři, kteří se domnívají, že počáteční dávky hnojiv postačí na celé vegetační období. Naopak - právě v srpnu je nezbytné doplnit do půdy alespoň draslík, jenž je nezbytný pro růst a zrání plodů. A to je přesně to, co nyní potřebujeme.

close info Helen Sushitskaya / Shutterstock zoom_in Paprika se řadí mezi zeleninu, která je poměrně náchylná k virovým nákazám a mnohdy najdete na listech také hmyzí škůdce

Listy klidně odstraňujte (s rozumem)

Máte radost z krásných, silných a bohatě olistěných rostlin? Je to sice hezké, ale pokud byste je takto nechali, dopustíte se další zásadní chyby. Jestliže totiž paprika musí vydat spoustu energie na péči o listy, pak jí nezbyde dostatek síly na podporu plodů.

Proto záhon raději znovu projděte a odstraňte alespoň některé listy. Rostliny samozřejmě nemohou zůstat holé, ale bude dobře, když bude porost provzdušněný a navíc bude moci na samotné lusky dopadat sluneční světlo. Jako první pak musí zmizet jakkoliv poškozené, nebo zažloutlé listy, které by mohly natropit velkou neplechu.

Dávejte pozor na škůdce

Sledujete svoji zahradu opravdu pečlivě? V takovém případě je patrně všechno v pořádku a jistě byste si všimli i drobných škůdců, kteří by papriky napadli. Jestli si jich ale nevšimnete, může to být brzy problém, který povede k záhubě výpěstků. Jakmile tedy narazíte na jakékoliv nezvané návštěvníky, okamžitě zakročte.

Pečujte o ně až do konce

Nespoléhejte na to, že si se škůdci rostlina poradí nebo “že to už nemá cenu”. To by vám papriky nepoděkovaly a svoji nespokojenost by daly jasně najevo drobnějšími, případně opadanými lusky.

Určitě nebudete v této fázi chtít ošetřovat rostliny těžkou chemií, ale existuje mnoho bezpečných způsobů, jak se většiny hmyzích škůdců zbavit. Patří mezi ně třeba i jarový nebo mýdlový postřik, který je po spláchnutí zcela bezpečný.

Možná se to zdá jako hodně práce v době, kdy již vlastně vidíte výsledky své půlroční činnosti. Věřte ale, že pokud se budete paprikám i nadále pečlivě věnovat, bude úroda ještě větší, než jste si představovali a než se zpočátku zdálo.

